OŠTETIO DRŽAVU
Slavonski direktor prevario 19 kupaca nekretnina, uzeo im više od 800.000 eura predujma
Zbog sumnje da je od 19 kupaca primio više od 800.000 eura predujma za izgradnju nekretnine te ih prevario, protiv 49-godišnjaka iz Višnjevca slijedi kaznena prijava, izvijestila je osječko-baranjska policija u ponedjeljak.
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Prema policiji, osumnjičeni je kao direktor trgovačkog društva iz Višnjevca, u razdoblju od 2022. do 2024. godine, u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi, od 19 kupaca primio više od 800.000 eura za izdavanje građevinske i uporabne dozvole te upis vlasništva u zemljišnim knjigama buduće nekretnine, no svoju obvezu nije ispunio.
Uz pomoć direktora druge tvrtke iz Osijeka za 2023. i 2024. godinu sačinio je i lažne fakture kojima je umanjio plaćanje PDV-a svog trgovačkog društva, čime je oštetio Ministarstvo financija i državni proračun za više od 90.000 eura, navode u policiji.
Nakon kriminalističkog istraživanja protiv 49-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku zbog sumnje u kaznena djela prijevare u gospodarskom poslovanju, utaje poreza ili carine te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.
Kaznena prijava, zbog sumnje u utaju poreza ili carine te krivotvorenje isprave, slijedi i protiv direktora druge tvrtke, koji je poreznu obvezu svoje tvrtke umanjio za više od 8.000 eura.
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