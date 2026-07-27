Slavonski direktor prevario 19 kupaca nekretnina, uzeo im više od 800.000 eura predujma

Prema policiji, osumnjičeni je kao direktor trgovačkog društva iz Višnjevca, u razdoblju od 2022. do 2024. godine, u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi, od 19 kupaca primio više od 800.000 eura za izdavanje građevinske i uporabne dozvole te upis vlasništva u zemljišnim knjigama buduće nekretnine, no svoju obvezu nije ispunio.