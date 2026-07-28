snimka s nadzorne kamere
FOTO, VIDEO / Policija traži ovog muškarca zbog vandalizma u Međugorju
Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim da je u utorak u ranim jutarnjim satima podmetnuo požar na vanjskom oltaru iza crkve svetog Jakova u Međugorju.
Oglas
Iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije pozvali su građane da im pomognu u identificiranju počinitelja.
Glasnogovornica MUP-a HNŽ-a Ilijana Miloš potvrdila je za Bljesak.info da je potraga u tijeku te apelirala na sve koji imaju bilo kakve informacije da ih prijave policiji.
"Još tragamo za počiniteljem. Ako netko ima bilo kakve informacije ili je vidio osobu koja bi mogla biti povezana s ovim događajem, neka nazove broj 122", poručila je.
Kamera je snimila muškarca kako izaziva požar na vanjskom oltaru iza crkve sv. Jakova u Međugorju. Policija provodi istragu. 🎥🔥#međugorje pic.twitter.com/bLreElWj6B— Bljesak.info (@Bljesak) July 28, 2026
Nadzorna kamera zabilježila je muškarca koji je u 4:46 sati došao do vanjskog oltara iza crkve svetog Jakova, polio prostor zapaljivom tekućinom, izazvao požar te se potom udaljio s mjesta događaja.
Policija poziva građane koji prepoznaju osobu sa snimke ili imaju saznanja o njezinu kretanju da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 122.
Podsjetimo, tijekom noći s ponedjeljka na utorak u Međugorju je zabilježeno više vandalskih incidenata.
Osim požara na vanjskom oltaru, oštećeni su i Gospini kipovi na Podbrdu i kod Plavog križa, a prijava o oskvrnuću kipa na Brdu ukazanja zaprimljena je u utorak u ranim jutarnjim satima.
Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala odgovorne.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas