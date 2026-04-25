TRAGEDIJA U ZADRU
Zbog boli u ruci došao na Hitnu, umro 20 minuta nakon što su ga poslali kući
35-ogodišnji državljanin BIH preminuo je svega 20 minuta nakon što je napustio Zavod za hitnu medicinu kamo je stigao jer mu je trnula ruka i lijeva strana tijela.
Muškarac je nakon pregleda otpušten kući s procjenom da nije vitalno ugrožen. Slučaj se dogodio prije tjedan dana.
Kako javlja HRT, u tijeku je interni stručni nadzor nad postupanjem djelatnika Zavoda koji bi trebao utvrditi pojedinosti ovog nemilog događaja.
"Prije svega moja iskrena sućut obitelji i prijateljima. S obzirom na to da je postupak nadzora u tijeku, u ovom trenutku nisam u mogućnosti iznositi detaljnije informacije o okolnostima događaja ili o eventualnim preliminarnim nalazima", rekao je za HRT Mladen Olujić, v.d. ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.
