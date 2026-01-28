protiv ivane kovačić
HLK pokrenuo disciplinski postupak protiv ravnateljice karlovačke bolnice
Hrvatska liječnička komora (HLK) poručila je u srijedu da je pokrenula disciplinski postupak protiv ravnateljice karlovačke bolnice Ivane Kovačić jer nijedan član HLK, neovisno o funkciji koju obnaša, ne može biti izuzet od obveze poštivanja Kodeksa medicinske etike i deontologije.
Reagirajući na istupe ravnateljice Kovačić, protiv koje je na zahtjev Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) pokrenut disciplinski postupak, HLK je priopćio da se postupak ne vodi zbog njezinih upravljačkih odluka, nego isključivo zbog sumnje u povredu Kodeksa.
Komora navodi da se disciplinski postupak ne odnosi na odluke ravnateljice kojima je dvjema liječnicama odbila priznati zakonom propisani koeficijent za plaće, jer su te odluke još u srpnju prošle godine ispravljene odlukom Upravnog vijeća bolnice, koje je odobrilo anekse ugovora o radu s višim, zakonitim koeficijentima. HLK ističe da u pitanja radnog prava nije ulazila niti će ulaziti, budući da ona nisu predmet disciplinskog postupka, što je, kako navodi, izrijekom utvrdilo i Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju.
Suprotno tvrdnjama Udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ) i same ravnateljice, HLK odbacuje navode o prekoračenju svoje ovlasti te podsjeća da je Ustavni sud u dva navrata odbio zahtjeve za ocjenu ustavnosti Zakona o liječništvu i Kodeksa, čime je potvrđena zakonitost ovlasti Komore za vođenje disciplinskih postupaka.
Komora se osvrnula i na izjave ravnateljice o mogućem kršenju liječničke tajne, istaknuvši da je odavanje liječničke tajne protuzakonito te da je, ako postoje takva saznanja, obveza i odgovornost ravnateljice pokrenuti odgovarajuće postupke.
Ravnateljica Kovačić danas je izjavila da će sudjelovati u disciplinskom postupku, ali smatra da je riječ o napadima "glasne manjine“ liječnika koji, kako tvrdi, djeluju zbog osobnih interesa. Na konferenciji za novinare, na kojoj je u jednom trenutku i zaplakala, ustvrdila je da se njezinim javnim prozivanjem šteti i njoj osobno i ustanovi koju vodi.
"Liječnica sam i članica Komore 26 godina i nepravedno je selektivno odlučivati koga će se braniti, a koga ne“, rekla je Kovačić, odbacivši optužbe o zlostavljanju kolega te navodeći da, ako je u komunikaciji nekoga nenamjerno povrijedila, zbog toga žali.
Podršku joj je dao direktor UPUZ-a Dražen Jurković, koji je ocijenio da HLK nema legitimitet odlučivati o radu ravnatelja zdravstvene ustanove.
HLK, međutim, poručuje da su svi članovi Komore ravnopravni te da zahtjevi za posebnim ili privilegiranim tretmanom pojedinih članova nisu prihvatljivi.
HUBOL koji je podnio zahtjev za disciplinskim postupkom protiv Kovačić, na svojim je stranicama objavio kako situacija u upravljanju karlovačkom bolnicom nije dobra. "U posljednje dvije godine bolnicu je napustilo više od 20 specijalista, a odlasci iz bolnice se nastavljaju i dalje.
Devetero liječnika, zbog zlostavljanja na radnom mjestu, prijavilo je ravnateljicu bolničkom povjereniku za zaštitu dostojanstva radnika. Četvero liječnika zbog kršenja Kodeksa medicinske etike i deontologije prijavilo ju je Časnom sudu Komore, a dvoje je zbog mobinga bilo prisiljeno potražiti sudsku zaštitu. Izostanak povjerenja, degradacija liječničke profesije i narušeni međuljudski odnosi ozbiljno štete kvaliteti zdravstvene zaštite", navodi HUBOL.
Poručuju i da je pokretanje ovog disciplinskog postupka važan korak u zaštiti dostojanstva liječništva kao i u rasvjetljavanju profesionalne i etičke odgovornosti ravnateljice karlovačke bolnice.
