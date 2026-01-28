HLK pokrenuo disciplinski postupak protiv ravnateljice karlovačke bolnice

Komora navodi da se disciplinski postupak ne odnosi na odluke ravnateljice kojima je dvjema liječnicama odbila priznati zakonom propisani koeficijent za plaće, jer su te odluke još u srpnju prošle godine ispravljene odlukom Upravnog vijeća bolnice, koje je odobrilo anekse ugovora o radu s višim, zakonitim koeficijentima. HLK ističe da u pitanja radnog prava nije ulazila niti će ulaziti, budući da ona nisu predmet disciplinskog postupka, što je, kako navodi, izrijekom utvrdilo i Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju.