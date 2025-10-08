Evo što u Hrvatskoj liječničkoj komori kažu o zapošljavanju Vilija Beroša

"Podsjećamo da zdravstveni sustav mora počivati na profesionalnosti, etičnosti i povjerenju javnosti, a ne na političkom utjecaju i kadrovskim pogodovanjima. Svako zapošljavanje ili imenovanje u zdravstvu koje se percipira kao politički motivirano, osobito kada je riječ o osobama protiv kojih se vode kazneni postupci, narušava ugled liječničke profesije i povjerenje pacijenata u sustav javnog zdravstva", navode iz Komore te dodaju: