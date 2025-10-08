SLUŽBENI STAV
Evo što u Hrvatskoj liječničkoj komori kažu o zapošljavanju Vilija Beroša
Hrvatska liječnička komora (HLK) osvrnula se na zapošljavanje bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša u KBC-u Sestre milosrdnice na mjestu neurokirurga.
"Podsjećamo da zdravstveni sustav mora počivati na profesionalnosti, etičnosti i povjerenju javnosti, a ne na političkom utjecaju i kadrovskim pogodovanjima. Svako zapošljavanje ili imenovanje u zdravstvu koje se percipira kao politički motivirano, osobito kada je riječ o osobama protiv kojih se vode kazneni postupci, narušava ugled liječničke profesije i povjerenje pacijenata u sustav javnog zdravstva", navode iz Komore te dodaju:
"Takva praksa iznimno je loša poruka, kako za javnost i pacijente, tako i za liječnike i sve zaposlene u sustavu koji svojom stručnošću i predanošću svakodnevno doprinose što kvalitetnijoj zdravstvenoj skrbi za pacijente."
Slučaj uhićenja i podizanja optužnice protiv bivšeg ministra zbog, kako navode, vrlo ozbiljnih optužbi da je sudjelovao u korupciji i namještanju javnih natječaja prilikom nabave medicinske opreme zgrozio je hrvatske liječnike.
"Zbog učestalih upita medija oko važenja licence Vilija Beroša napominjemo da ima važeću liječničku licencu tj. odobrenje za samostalan rad koje važi od 20. prosinca 2020. do 20. prosinca 2026. Beroš je u razdoblju od 20. prosinca 2014. do 20. prosinca 2020. za obnovu licence prikupio potreban broj bodova propisanih Pravilnikom o trajnoj medicinskoj izobrazbi liječnika. Liječnička licenca važi šest godina, a za njezinu obnovu potrebno je da liječnik u prethodnih šest godina prikupi najmanje 120 bodova u procesu medicinske izobrazbe", naglasili su u HLK-u.
