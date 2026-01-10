klimatska kriza
0,1 posto najbogatijih iscrpilo godišnje emisije CO2 u tri dana
Najbogatijih 1% ljudi na svijetu potrošilo je svoj „pošteni udio” godišnjih emisija ugljika već desetog dana 2026. godine, pokazala je analiza. Istodobno, najbogatijih 0,1% iscrpilo je svoj godišnji ugljični budžet za samo tri dana, prema istraživanju Oxfama.
Najgore posljedice snose najmanje odgovorni
Ova humanitarna organizacija upozorila je da će najgore posljedice emisija snositi oni koji su najmanje doprinijeli klimatskoj krizi, uključujući stanovnike zemalja s niskim prihodima na prvim linijama klimatskog sloma, manje autohtone zajednice te žene i djevojčice.
Zemlje s nižim i srednjim prihodima izložene su najvećem riziku od štetnih posljedica tih emisija, a globalna ekonomska šteta mogla bi do 2050. dosegnuti čak 44 bilijuna funti.
Oxfam je pozvao britansku ministricu financija da „poveća poreze na ekstremno bogatstvo koje zagađuje klimu”, poručivši kako „najbogatiji pojedinci i korporacije imaju nesrazmjerno veliku moć i utjecaj”. Organizacija navodi da je najbogatijih 1% u Ujedinjenom Kraljevstvu proizvelo više ugljičnog zagađenja u osam dana nego najsiromašnijih 50% u cijeloj godini, javlja Guardian.
This chart is simply unreal: a comparison of electricity generation and CO₂ intensity.— Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) January 9, 2026
France (blue) generates barely any emissions, but look at Germany (brown).
The German “green energy transition” has hurt its industry, jobs, and the environment. Why did they do this? pic.twitter.com/lvPMNJ8NZ6
Dodatno - ulažu u industrije koje najviše zagađuju
Ne samo da su superbogati odgovorni za najveći dio emisija, već i ulažu u najzagađujuće industrije. Jedan milijarder, u prosjeku, posjeduje investicijski portfelj u kompanijama koje godišnje proizvedu 1,9 milijuna tona CO₂, što je otprilike jednako godišnjim emisijama 400.000 automobila na benzin.
Kako bi se ostalo unutar dogovorenog ograničenja globalnog zagrijavanja od najviše 1,5 °C iznad predindustrijskih razina, utvrđenog Pariškim sporazumom 2015. godine, najbogatijih 1% svjetske populacije moralo bi smanjiti svoje emisije za 97% do 2030. godine.
📊 Captured— Carbon Brief (@CarbonBrief) January 9, 2026
The US, which has announced plans to withdraw from the UNFCCC, is more responsible for climate change than any other country in history, according to Carbon Brief analysis. The chart shows the cumulative historical emissions of countries since the advent of the… pic.twitter.com/0cAhl7jfav
Beth John, savjetnica za klimatsku pravdu u Oxfamu GB, izjavila je da bi se britanska vlada trebala usredotočiti na najveće zagađivače među bogatima kako bi se ograničila šteta uzrokovana emisijama.
„Više puta propuštene su prilike da se u Ujedinjenom Kraljevstvu najbogatije natjera da plate svoj pošteni udio za klimatske mjere, no još uvijek se može učiniti mnogo toga”, rekla je. „Pravedno oporezivanje najvećih zagađivača, poput privatnih zrakoplova te naftnih i plinskih kompanija, očito je mjesto za početak kako bi se osigurala sredstva potrebna za prijelaz prema pravednijoj i zelenijoj budućnosti.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare