0,1 posto najbogatijih iscrpilo godišnje emisije CO2 u tri dana

„Više puta propuštene su prilike da se u Ujedinjenom Kraljevstvu najbogatije natjera da plate svoj pošteni udio za klimatske mjere, no još uvijek se može učiniti mnogo toga”, rekla je. „Pravedno oporezivanje najvećih zagađivača, poput privatnih zrakoplova te naftnih i plinskih kompanija, očito je mjesto za početak kako bi se osigurala sredstva potrebna za prijelaz prema pravednijoj i zelenijoj budućnosti.”