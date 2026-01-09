Nekoliko američkih medija i podaci o praćenju letova kasnije su potvrdili da je ministar obrane Hegseth bio u zrakoplovu. Letjelica je poletjela iz baze Joint Base Andrews u blizini Washingtona i sletjela u Los Angeles. Prema navodima, Hegseth je u Kaliforniji sudjelovao na sastancima vezanim uz obranu.