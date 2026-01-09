Oglas

E-4B Nightwatch

VIDEO / Podignut zloslutni 'zrakoplov sudnjeg dana', do sada je korišten u samo jednoj izvanrednoj situaciji

author
N1 Info
|
09. sij. 2026. 14:21
screenshot, doomsday plane
Screenshot (X)

Zloglasni američki vojni zrakoplov poznat kao „avion sudnjeg dana“ američkog ratnog zrakoplovstva uočen je iznad Los Angelesa. Potvrđeno je da se u zrakoplovu E-4B Nightwatch nalazio ministar obrane SAD-a Pete Hegseth. Zašto je korišten upravo ovaj zrakoplov zasad ostaje nejasno.

E-4B Nightwatch – poznatiji kao „avion sudnjeg dana“ – uočen je u četvrtak iznad Los Angelesa. Pojava letećeg zapovjednog centra izazvala je brojne špekulacije na društvenim mrežama. Sada je potvrđeno: na letu se nalazio američki ministar obrane Pete Hegseth. Ipak, nije poznato zašto je koristio baš ovaj zrakoplov, piše portal Bluewin.

Videozapisi i prijenosi uživo prikazivali su zrakoplov kako se približava zračnoj luci Los Angeles (LAX). Snimke su se u kratkom roku proširile društvenom mrežom X, popraćene pitanjima poput: „Zašto sada?“ ili „Koji je razlog ovog leta?“.

Nekoliko američkih medija i podaci o praćenju letova kasnije su potvrdili da je ministar obrane Hegseth bio u zrakoplovu. Letjelica je poletjela iz baze Joint Base Andrews u blizini Washingtona i sletjela u Los Angeles. Prema navodima, Hegseth je u Kaliforniji sudjelovao na sastancima vezanim uz obranu.

Zrakoplov temeljen na Boeingu 747

Međutim, ostaje nejasno zašto je za tu svrhu korišten E-4B. Američko Ministarstvo obrane zasad nije komentiralo zašto ministar nije putovao redovitim državnim zrakoplovom.

E-4B Nightwatch jedan je od najtajnijih, ali i najvažnijih zrakoplova u američkim oružanim snagama. Službeno, on služi kao Nacionalni zračni operativni centar – leteće zapovjedno središte za izvanredne situacije.

Zrakoplov se temelji na Boeingu 747, zaštićen je od elektromagnetskih impulsa i opremljen komunikacijskim i operativnim centrima. Prema podacima američkog ratnog zrakoplovstva, može ostati u zraku nekoliko dana zahvaljujući dopunjavanju goriva u letu. Najmanje jedan od četiri zrakoplova E-4B uvijek je u stanju pripravnosti.

Samo jedna stvarna uporaba u izvanrednoj situaciji

Njihova je svrha omogućiti političkom i vojnom vodstvu SAD-a da ostane operativno čak i ako je kopnena infrastruktura uništena ili nedostupna. U zrakoplov se može ukrcati do 110 osoba, uključujući predsjednika, ministra obrane, Glavni stožer i komunikacijske timove.

Do sada je E-4B u stvarnoj izvanrednoj situaciji korišten samo jednom. Nakon terorističkih napada 11. rujna, aktiviran je „avion sudnjeg dana“ koji je poletio kao leteće zapovjedno središte kako bi se osigurala sposobnost djelovanja američke vlade.

Je li korištenje E-4B iznad Los Angelesa bilo puka logistika, sigurnosna mjera ili politički signal, trenutačno nije poznato. Prema navodima promatrača zrakoplova, „avion sudnjeg dana“ godinama nije viđen u javnosti te se uglavnom pojavljivao samo na posebnim vojnim događanjima u demonstracijske svrhe.

Teme
E-4B Nightwatch Los Angeles Pete Hegseth SAD avion sudnjeg dana leteći zapovjedni centar

