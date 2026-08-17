Ante Sanader: "Mi smo garancija da će se sve riješiti"

"Mi ćemo riješiti pitanje sanacije ovog odlagališta kao što je već kroz niz razgovora i ovdje prisutnih, prisutna ministrica i potpredsjednik Vlade koji je bio prije nekoliko dana ovdje u Gospiću, i jasno su rekli načine i procedure kako će se riješiti ovaj problem. Ovaj problem je stavljen u plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, i samim tim osigurana su i sredstva, i to je garancija da će se to riješiti. To je najvažnije za stanovnike Gospića, a mi smo kao odgovorna parlamentarna većina i Vlada garancija da će se to i riješiti, na zadovoljstvo građana", rekao je Sanader.