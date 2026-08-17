sjednica odbora
Ante Sanader: "Mi smo garancija da će se sve riješiti"
Uoči odrđžavanja sjednice Saborskog odbora za okoliš, konferenciju za medije održali su i predstavnici HDZ-a, među kojima je bio i saborski zastupnik Ante Sanader.
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"Mi ćemo riješiti pitanje sanacije ovog odlagališta kao što je već kroz niz razgovora i ovdje prisutnih, prisutna ministrica i potpredsjednik Vlade koji je bio prije nekoliko dana ovdje u Gospiću, i jasno su rekli načine i procedure kako će se riješiti ovaj problem. Ovaj problem je stavljen u plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, i samim tim osigurana su i sredstva, i to je garancija da će se to riješiti. To je najvažnije za stanovnike Gospića, a mi smo kao odgovorna parlamentarna većina i Vlada garancija da će se to i riješiti, na zadovoljstvo građana", rekao je Sanader.
Dodao je da o ovom problemu mora govoriti isključivo struka. Kaže da političari koji se javljaju, a nisu stručni za ovo područje, kako kaže, rade smo senzacionalizam. "Mi smatramo, to je pokazalo i sad, dosadašnje bavljenje sa krizama koje smo prošli u ovih 10 godina, da ovakve ozbiljne stvari mora rješavati struka. I dajemo apsolutnu potporu struci u svim segmentima, i ona mora dati odgovor kako i na koji način, kako najbolje riješiti probleme koje imamo tu", rekao je.
"Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene, i trenutak medijske pažnje, ali to, nažalost, ne pomaže ovim stanovnicima koji su i danas ovdje. Samo struka i samo stručno rješavanje ovog problema može donijeti do rješavanja problema", poručio je Sanader.
Zaključio je da su danas u Gospiću kako bi čuli najstručnije ljude iz struke, a oni su onda odgovorni da se osiguraju financijska sredstva kroz proračun i da se ovaj problem riješi.
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