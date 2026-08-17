Dalija Orešković: To što je HDZ napravio Hrvatskoj nije niti jedan okupator

"HDZ je taj koji je i Gospić i Liku i Hrvatsku okupirao otrovom. I ima li doista veće veleizdaje? Ima li većeg zločina od toga da vlastitu zemlju, vlastite ljude ovako otrujete? To niti jedan okupator nije napravio. Kada dođu okupatori, oni žele zemlju za sebe, da na njoj prosperiraju, a ne da vlastite ljude i vlastite građane truju. Zato Hrvatska ima samo jednu opciju: ili ćemo se svi otrovati u HDZ-ovom otrovu, ili nas neće biti. Treće nema."