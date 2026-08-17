Gospić
Dalija Orešković: To što je HDZ napravio Hrvatskoj nije niti jedan okupator
Dalija Orešković obrušila se na vladajuću stranku i premijera Andreja Plenkovića na presici lijeve oporbe uoči sjednice Odbora za zaštitu okoliša.
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"Na sve što ćemo danas čuti u Gospiću, na ovoj sjednici Odbora za zaštitu okoliša, Andrej Plenković će reći da ima svojih 76 ruku u Saboru i da je njegova saborska većina stabilna", kaže Dalija Orešković.
"Ali ovdje na ovim transparentima ispisana je prava istina i o Andreju Plenkoviću i o HDZ-u. To je prava poruka, lika je pretvorena u mjesto zločina. Neka HDZ čuje ove zvižduke u nekadašnjoj njihovoj utvrdi, više nikad to Lika neće biti."
"HDZ je taj koji je i Gospić i Liku i Hrvatsku okupirao otrovom. I ima li doista veće veleizdaje? Ima li većeg zločina od toga da vlastitu zemlju, vlastite ljude ovako otrujete? To niti jedan okupator nije napravio. Kada dođu okupatori, oni žele zemlju za sebe, da na njoj prosperiraju, a ne da vlastite ljude i vlastite građane truju. Zato Hrvatska ima samo jednu opciju: ili ćemo se svi otrovati u HDZ-ovom otrovu, ili nas neće biti. Treće nema."
"Onaj kome to nije jasno, ili je s HDZ-om umrežen pa mu savjest nije čista, ili mu jednostavno do opstanka Hrvatske na ovom prostoru nije stalo. Tražimo izvanredne izbore i tražimo vlast koja će Hrvatsku učiniti onakvom kakva joj je i himna, lijepom i našom. Svi građani moraju tome sudjelovati."
"Ako ovaj današnji dan neće biti točka preokreta, pozvat ćemo građane da izađu na masovne prosvjede. Hvala", poručila je Dalija Orešković.
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