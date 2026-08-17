Ivo Cagalj/PIXSELL

Dubrovnik će donirati Omišu 150.000 eura za sanaciju i pomoć stradalima, objavio je u ponedjeljak dubrovački gradonačelnik Mato Franković, poručivši da to nije samo financijska pomoć, već i čin solidarnosti, zahvalnosti i prijateljstva koje je potvrđeno kada je bilo najteže, 1991. godine.

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„Kada je Dubrovniku bilo najteže, Omišani nisu dvojili. U listopadu 1991. u presudnim trenucima obrane našega grada, omiška bojna odazvala se pozivu i krenula prema dubrovačkom ratištu“, podsjetio je Mato Franković.

Dodao je da je, prema ratnim zapisima, u studenome 1991. godine Dubrovnik branio 71 Omišanin.

„Šesnaestorica hrvatskih branitelja s omiškog područja položila su svoje živote na dubrovačkom ratištu. Njihova imena i žrtvu trajno čuvamo na spomen-obilježju u Mokošici i u sjećanju našega grada. Danas, kada se Omiš suočava s teškim posljedicama razornog požara, Dubrovnik zna što mu je činiti“, istaknuo je Franković.

Uputio je zahvalu vatrogascima, pripadnicima žurnih službi i građanima koji su danima nesebično spašavali ljude, njihove domove i imovinu, a ozlijeđenima poželio brz oporavak.

„Omiš je bio uz Dubrovnik kada nam je bilo najteže. Danas je Dubrovnik uz Omiš. Dragi Omišani, niste sami. Dubrovnik pamti“, poručio je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.