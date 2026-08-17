Lucija Ocko/PIXSELL

U Hrvatskoj je ove godine na šest od osam analiziranih meteoroloških postaja zabilježen novi rekord trajanja toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, a najdulji niz trajao je 20 dana u Rijeci, od 28. srpnja do 16. kolovoza, priopćio je u ponedjeljak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

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Preliminarna analiza obuhvatila je toplinske valove zabilježene od 1. svibnja do 16. kolovoza na postajama Osijek, Zagreb-Maksimir, Karlovac, Gospić, Knin, Rijeka, Split-Marjan i Dubrovnik. Analizom su obuhvaćene minimalne i maksimalne temperature zraka, pri čemu se, uz dnevnu vrućinu, uzima u obzir i noćno hlađenje važno za oporavak organizma.

Dosadašnji najdulji neprekinuti niz s ispunjenim kriterijima za toplinski val na osam analiziranih postaja u razdoblju od 1950. do 2025. trajao je, navode iz DHMZ-a, 17 dana, a zabilježen je u Kninu u kolovozu 2003. godine.

Taj su rekord ove godine premašile Rijeka s 20 dana, Split-Marjan s 19 dana i Knin s 18 dana, dok je Dubrovnik sa 17 dana izjednačio dosadašnji rekord.

Novi rekordi trajanja toplinskog vala zabilježeni su na postajama Rijeka, Split-Marjan, Knin, Dubrovnik, Gospić i Zagreb-Maksimir. U Gospiću je niz trajao 15 dana, čime je premašen dotadašnji rekord od 10 dana, dok je na Zagreb-Maksimiru trajao 10 dana, jedan dan dulje od prethodnog rekorda.

Iz Zavoda ističu da je Osijek s devet dana ostao dan ispod vlastitog rekorda od 10 dana iz 2024., a Karlovac je sa sedam dana ostao dan ispod rekorda od osam dana zabilježenog od kraja lipnja do početka srpnja 1950.

DHMZ je zabilježio i četiri nova rekorda trajanja razdoblja vrlo velike opasnosti za zdravlje, označene crvenom razinom.

Najdulje takvo razdoblje bilo je u Rijeci, gdje je trajalo 10 uzastopnih dana, od 6. do 15. kolovoza, odnosno jedan dan dulje od prethodnog rekorda iz 2006. godine.

Na postaji Split-Marjan vrlo velika opasnost trajala je devet dana zaredom, od 22. do 30. lipnja, što je tri dana dulje od prethodnog rekorda. Novi rekord na postaji Zagreb-Maksimir iznosi šest dana, a u Dubrovniku sedam dana.

U analiziranom razdoblju iz DHMZ-a izdvajaju tri dulja ili prostorno raširenija razdoblja s ispunjenim kriterijima za toplinski val: od 18. lipnja do 4. srpnja, od 13. do 22. srpnja te od 28. srpnja do 16. kolovoza.

Posljednje razdoblje bilo je i prostorno najraširenije. Od 31. srpnja do 6. kolovoza toplinski val je sedam dana zaredom zahvatio svih osam analiziranih meteoroloških postaja u Hrvatskoj.

Nakon 12. kolovoza razina opasnosti postupno se smanjivala, a 17. kolovoza kriteriji za toplinski val više neće biti ispunjeni ni na jednoj od osam analiziranih postaja, navodi DHMZ.

Analiza se odnosi na razdoblje do 16. kolovoza 2026. godine, stoji u priopćenju.