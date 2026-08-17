VIDEO / Milinović spise vještačenja bacio u smeće!

"Ovo vještačenje služi pravim kriminalcima. Ako je ovo dokument na temelju kojeg se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ovo glavno vještačenje, onda optužnica može biti vraćena na doradu. Ja to ne želim. Ovo vještačenje, ova dopuna vještačenja... Predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi", rekao je Darko Milinović uoči izvanredne sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode, dok je spise vještačenja bacio u - kontejner.