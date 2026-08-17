Benčić: Počeli su trovati naše tlo, vodu i naše ljude

"To je set zahtjeva koji se tiču primarnih aktivnosti na koje trebamo natjerati ovu vladu. Drugi set zahtjeva, odnosi se na ostavku ove vlade, zbog njene odgovornosti što su stvorili sustav koji je ovakve kriminalne radnje omogućio ako ne i poticao, diljem zemlje, zato što predstavljaju kliku na vlasti koja je doslovno počela trovati naše tlo, našu vodu i u konačnici naše ljude", rekla je.