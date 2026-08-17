opasan otpad
Benčić: Počeli su trovati naše tlo, vodu i naše ljude
Uoči sjednice Saborskog odbora o zaštiti okoliša u Gospiću konferenciju za medije održala je lijeva oporba. Sandra Benčić iz Možemo! poručila je da su zajednički potpisali set zahtjeva kojima je primarni cilj sanacija odmah.
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"Sanacija odmah ilegalnog odlagališta u Gospiću, ali sanacija odmah i drugih ilegalnih odlagališta diljem Lijepe naše. Od Gračača, ovdje susjednog, od Benkovca, od Pazina, od Poznanovca, od Slavonije, od Istre, tražimo da sanacija ide odmah", rekla je.
Istaknula je da im, kako bi to osigurali, treba izvanredna sjednica Sabora, rebalans proračuna i politička odluka da se vodonepropusna podloga treba sada staviti kako procjedne vode ne bi dalje zagađivale naše podzemne vode u Gospiću.
"To je set zahtjeva koji se tiču primarnih aktivnosti na koje trebamo natjerati ovu vladu. Drugi set zahtjeva, odnosi se na ostavku ove vlade, zbog njene odgovornosti što su stvorili sustav koji je ovakve kriminalne radnje omogućio ako ne i poticao, diljem zemlje, zato što predstavljaju kliku na vlasti koja je doslovno počela trovati naše tlo, našu vodu i u konačnici naše ljude", rekla je.
Bančić je istaknula da jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kad ih imamo stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava.
"Onda je to pitanje vlasti koja je to omogućila, onda je to pitanje namjere. Jer nije slučajno da je upravo u 10 godina vladavine Andreja Plenkovića eksponencijalno rastao uvoz otpada u Republiku Hrvatsku. Pogledajte brojke, to su njihove službene brojke. I zato oni trebaju otići", poručila je.
"Pored svih zločina koje su učinili, slika u Gospiću slika u Gračacu, slika u Poznanovcu je slika onoga što je HDZ ovoj zemlji 30 godina napravio. To da nekadašnje tvornice koje su zapošljavale tisuće ljudi koje su bile izvoznice danas postaju odlagališta opasnog otpada. To je slika HDZ-a nakon 35 godina. Hvala", zaključila je Sandra Benčić.
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