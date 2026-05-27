Lice s tjeralice: Traje potraga za odbjeglim moćnim poljskim političarom, bio je i u Hrvatskoj i u Srbiji

Poljska policija

Bivši zamjenik poljskog ministra pravosuđa Marcin Romanowski, optužen za zlouporabu službenog položaja i pronevjeru novca iz državnog Fonda pravde za žrtve zločina, viđen je nakon bijega iz Mađarske dva puta u Srbiji i jednom u Hrvatskoj, prenijeli su poljski mediji. Informaciju je danas djelomično potvrdio i poljski ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński, navodeći da se Romanowski nalazi u Europi, odnosno u jednoj od država Europske unije.

Radio Zet i Newsweek objavili su da je Romanowski iz Mađarske pobjegao preko Srbije, nakon promjene vlasti i odlaska Viktora Orbana, čija je administracija ranije pružala utočište pojedinim optuženim političarima iz Poljske.

Novi mađarski premijer Peter Magyar poručio je da njegova zemlja više neće biti sigurna luka za "korumpirane političare i prijestupnike“.

Poljski ministar unutarnjih poslova izjavio je za TVN24 da je za Romanowskim raspisana europska tjeralica i da ga traže sigurnosne službe svih članica EU-a, javlja N1 Srbija.

Novinari koji prate slučaj navode da Romanowskom, za razliku od bivšeg ministra pravosuđa Zbigniewa Ziobra, ponestaje novca, što dodatno otežava njegovo skrivanje. Ziobro je, prema istim izvorima, preko Italije pobjegao u Sjedinjene Američke Države.

Je li u Srbiji?

Srbija se u ovom slučaju spominje kao moguća točka skrivanja jer, iako je kandidatkinja za članstvo u EU-u, na njezinu teritoriju ne vrijedi europski uhidbeni nalog.

Međutim, problem za Romanowskog mogao bi predstavljati eventualno oduzimanje azila i tzv. ženevske putovnice od strane novih mađarskih vlasti, budući da je Poljska već poništila njegova putna dokumenta.

Romanowski i Ziobro u Poljskoj su optuženi da su zlouporabom položaja i manipulacijama na natječajima pronevjerili gotovo 36 milijuna eura iz državnog Fonda pravde, a novac je, prema optužbama, korišten i za političke kampanje stranke Pravo i pravda.

Obojica odbacuju optužbe i tvrde da je riječ o politički motiviranom progonu i osveti vlade premijera Donalda Tuska.