Hrvatska enciklopedija mrtvih

Očekivalo bi se stoga da su do danas konačno i jednom zasvagda utvrđene sve ratne i poratne žrtve do posljednje: Nijemci su, recimo, svih svojih sedam milijuna ubijenih vojnika i civila pedantno izbrojali već do Statističkog godišnjaka SR Njemačke za 1960., dakle samo petnaest godina poslije rata. Mi, međutim, ni trideset pet godina kasnije još niti približno ne znamo ni koliko je naših i njihovih pobijeno u Drugom svjetskom ratu, ni koliko su nakon rata njihovi pobili naših. Valjalo je stoga nešto poduzeti, i to brzo, jer evo već i Treći svjetski rat pred vratima, a mi ni žrtve Drugog još nismo pobrojali.