Isključite dodatne potrošače poput grijanja stražnjeg stakla, klime ili grijanja sjedala kada vam nisu potrebni. Ugasite motor ako duže stojite – rad u praznom hodu troši gorivo i šteti okolišu. Redovito održavajte vozilo i pazite na tlak u gumama – preporučuje se držati ga na gornjoj granici preporučenih vrijednosti. Te podatke možete pronaći u priručniku vozila ili na unutarnjoj strani poklopca spremnika goriva.