Koji su automobili najkvalitetniji nakon prijeđenih 100.000 km: Ima ih bez ijednog kvara…

Njemački automobilski magazin još Auto Bild ima rijetku priliku isprobavati automobile na maraton testovima od 100.000 km. Sad ima bazu od nekoliko desetaka vozila, koja su prošla zahtjevan tretman, a objavljeni su najbolji modeli s najmanje kvarova. Automobili se voze u svim vremenskim uvjetima, na kratkim putovanjima kao i na autocestama. Rezultat nije samo tehnička procjena, već sveobuhvatna i pouzdana slika.
Oglas
Sljedeći modeli bili su impresivni i postigli su najvišu ocjenu. Ne samo da su pokazali visoku kvalitetu i pouzdanu tehnologiju, već su pokazali i samo minimalne slabosti u svakodnevnoj upotrebi i tijekom rastavljanja! Dakle, najbolji je nakon 100.000 km bio Audi A3 Sportback g-tron, testiran 2017. godine. On je dobio ocjenu 1+ (po njemačkoj terminologiji, najbolje ocjene od 1 do najlošije ocjene 5). Audi nije imao nijednu grešku. Slijedi s ocjenom 1+ BMW M3, testiran 2023. godine, s ručnim mjenjačem i karbonsko keramičkim kočnicama, piše Revija HAK.
Na trećem mjestu je Audi A4 Avant TFSI ultra iz 2019. godine s ocjenom 1 (svi sljedeći modeli također imaju ocjenu 1) bez većih problema. Slijedi Audi A6 Avant 40 TDI (2021.), osim parkirnog senzora koji je stalno aktivirao poruke o pogrešci, nije bilo kvarova. BMW Z4 sDrive 30i (2021.) je završio test izdržljivosti praktički bez habanja ili komplikacija. Nikada nije zahtijevao neplanirane posjete radionici tijekom cijelog razdoblja. Čak ni rastavljanje pod strogim nadzorom DEKRE nije otkrilo ni nedostatke ni značajno trošenje.
Seat Ateca 1,4 Eco TSI Style (2020.) – nakon vožnji na duge staze, nekoliko vozača se žalilo na bolove u leđima i utrnulost stražnjice. To je rezultiralo kaznenim bodom, narušavajući inače izvrsne i besprijekorne performanse. VW T-Cross 1,0 TSI (2023.) prešao je 100.000 kilometara bez ijednog kvara ili nedostatka. Tijekom završnog pregleda uočen je lagani smeđi film na prednjoj i stražnjoj osovini, koji, kao bezopasna površinska korozija, nije utjecao na performanse T-Crossa. Motor, mjenjač, spojka – sve u savršenom radnom stanju! BMW 320d Touring (2022.) podnio je 100.000 kilometara s potpunom smirenošću i lakoćom. Nekoliko funkcionalnih slabosti u svakodnevnoj upotrebi, par (uglavnom kozmetičkih) problema tijekom rastavljanja i visoka cijena – to je sve što se moglo primijetiti .
Mazda CX-5 Skyactiv-D 184 AWD (2021.) je također prošla test bez ikakvih značajnih nedostataka i s besprijekornom uslugom u radionici. Ispod brtve prtljažnika pronađena je početna, ali još uvijek bezopasna, korozija. Ugrađeni 2,2-litreni dizelski motor nije pokazivao znakove trošenja nakon 100.000 kilometara. Suzuki Swift Sport 1,4 Boosterjet (2021.) je test završio bez ikakvih problema. Tek tijekom rastavljanja otkriven je nedostatak: (relativno malu) hrđu u uzdužnim nosačima. Zaštita od korozije bila je nedovoljna. Bez ovog nedostatka, Swift Sport bi dobio najvišu ocjenu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas