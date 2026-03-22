Koji su automobili najkvalitetniji nakon prijeđenih 100.000 km: Ima ih bez ijednog kvara…

Seat Ateca 1,4 Eco TSI Style (2020.) – nakon vožnji na duge staze, nekoliko vozača se žalilo na bolove u leđima i utrnulost stražnjice. To je rezultiralo kaznenim bodom, narušavajući inače izvrsne i besprijekorne performanse. VW T-Cross 1,0 TSI (2023.) prešao je 100.000 kilometara bez ijednog kvara ili nedostatka. Tijekom završnog pregleda uočen je lagani smeđi film na prednjoj i stražnjoj osovini, koji, kao bezopasna površinska korozija, nije utjecao na performanse T-Crossa. Motor, mjenjač, ​​spojka – sve u savršenom radnom stanju! BMW 320d Touring (2022.) podnio je 100.000 kilometara s potpunom smirenošću i lakoćom. Nekoliko funkcionalnih slabosti u svakodnevnoj upotrebi, par (uglavnom kozmetičkih) problema tijekom rastavljanja i visoka cijena – to je sve što se moglo primijetiti .