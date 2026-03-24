proljeće na čekanju
Stiže izražena promjena vremena, snijega će biti i u nizinama
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno sunčano je počeo dan u većini krajeva, osobito duž Jadrana, dok u unutrašnjosti mjestimice ima povećane naoblake. U nastavku utorka koja kap kiše ili kakav prolazni pljusak mogući su u unutrašnjosti pretežno, no oborina će biti rijetka. Na moru će i dalje puhati bura, pod Velebitom mjestimice može biti i olujnih udara.
Srijeda će biti pretežno sunčana, no navečer će se jače naoblačiti sa sjeverozapada, na zapadu i sjeverozapadu zemlje će najprije biti kiše i pljuskova s grmljavinom, onda će se tijekom noći širiti i drugdje. U gorju se najprije očekuje snijeg, ponegdje će se stvarati snježni pokrivač.
Kako će temperature padati tijekom četvrtka, snježne pahulje prolazno su moguće i u nizinama. Diljem zemlje treba računati na pogoršanje, kišu, pljuskove s grmljavinom, mjestimice izraženije. Puhat će vjetar sjevernog smjera, na moru jaka i olujna bura.
U petak također treba računati na kišu i snijeg. Osjetno će zahladnjeti, ponegdje u kopnenim krajevima temperature će biti više od 10 stupnjeva niže.
Za vikend će isto biti nestabilno. U subotu će još u gorju biti snijega, kiše na istoku i jugu zemlje, dok i tijekom nedjelje pretežno u unutrašnjosti treba računati na oborinu.
