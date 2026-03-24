"faza testiranja"
Iznenađujući kandidat za mogućeg američkog kandidata za lidera Irana: „On je vruća opcija, ne srljajmo!"
Trumpova administracija razmatra predsjednika iranskog parlamenta kao mogućeg partnera — pa čak i budućeg lidera — dok predsjednik signalizira zaokret s vojnog pritiska prema pregovaračkom raspletu.
Mohammad Bagher Ghalibaf, 64-godišnjak koji je više puta prijetio SAD-u i njegovim saveznicima odmazdom, u očima barem dijela Bijele kuće smatra se prihvatljivim partnerom koji bi mogao voditi Iran i pregovarati s Trumpovom administracijom u sljedećoj fazi rata, prema riječima dvaju dužnosnika administracije.
No, Bijela kuća još nije spremna opredijeliti se za jednu osobu, već želi „testirati“ više kandidata dok traži nekoga spremnog na dogovor, rekle su te dvije osobe, koje su govorile pod uvjetom anonimnosti kako bi opisale interno razmišljanje.
"Vruća opcija"
„On je vruća opcija“, rekao je jedan dužnosnik administracije, upozorivši da još ništa nije odlučeno. „Jedan je od vodećih… Ali moramo ih testirati i ne možemo srljati.“
Interes administracije za pronalaženje pregovaračkog partnera pokazuje želju da se pronađe izlaz iz situacije u koju se Iran brzo pretvorio — potresajući svjetska tržišta, podižući cijene nafte i ponovno budeći zabrinutost zbog inflacije. Također nagovještava odgovor na ključno pitanje sada kada su SAD i Izrael desetkovali vodstvo u Teheranu – što, i tko, dolazi sljedeće?
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je: „Ovo su osjetljivi diplomatski razgovori i Sjedinjene Države neće pregovarati putem medija.“
Trump nagovijestio kontakte
Predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je nagovijestio kontakte s „vrlo snažnim“ figurama unutar Irana i rekao da će uslijediti petodnevna pauza u „svim vojnim napadima na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu“ dok Teheran i Washington vode diplomatske pregovore.
Drugi veliki interes predsjednika je ekonomski: nafta. Prema riječima prvog dužnosnika, Trump ne želi uništiti otok Kharg, glavno iransko naftno čvorište, jer se nada da će sljedeći lider sklopiti dogovor sličan onome koji je postigla Delcy Rodríguez, potpredsjednica Nicolása Madura, koja je preuzela vlast nakon što je on bio zarobljen.
„Radi se o tome da postavite nekoga poput Delcy Rodríguez u Venezueli i kažete: ‘Zadržat ćemo vas tamo. Nećemo vas ukloniti. Surađivat ćete s nama. Dat ćete nam dobar dogovor, prvenstveno oko nafte’“, rekao je dužnosnik administracije.
No, uvjerenje da predsjednik može odabrati sljedećeg iranskog lidera na način na koji je to učinio u Venezueli nakon zarobljavanja Madura, nekim saveznicima u Bijeloj kući djeluje preuranjeno, čak i naivno.
Razmišlja se o izlazu iz ove situacije
„Djeluje kao pozicioniranje, kao da pokušava izgovoriti nešto u stvarnost“, rekao je jedan blizak član predsjednikova tima za nacionalnu sigurnost, također pod uvjetom anonimnosti. „Dobro je ako se pregovori vode preko posrednika i dobro je da se razmišlja o izlazu iz ove situacije. Ali Iran je pokazao da može primiti udarac i i dalje nam stvarati probleme. Neće se samo tako predati i dati Trumpu svoju naftu.“
Druga osoba u kontaktu s Bijelom kućom, dužnosnik iz Zaljeva, sugerirao je da Trump preuveličava napredak u pregovorima kako bi stvorio izgovor za odustajanje od vlastitog roka od 48 sati, u kojem je u subotu navečer zaprijetio bombardiranjem iranskih elektrana ako Iran do ponedjeljka ne otvori Hormuški tjesnac.
„Definitivno kupuje vrijeme i pokušava stabilizirati tržišta“, rekao je taj dužnosnik. „Teže je procijeniti je li ozbiljan u traženju izlaza ili postavlja nerealne zahtjeve kako bi Iran rekao ne.“
Neki su također skeptični da bi Ghalibaf, bivši gradonačelnik Teherana, bio popustljiv poput Rodríguez.
Ghalibaf predan očuvanju islamskog poretka Irana
„Ghalibaf je tipičan insider: ambiciozan i pragmatičan, ali u osnovi predan očuvanju islamskog poretka Irana“, rekao je Ali Vaez, viši analitičar za Iran u organizaciji International Crisis Group. „To ga čini malo vjerojatnim kandidatom za značajne ustupke Washingtonu. A čak i kad bi bio spreman testirati granice, iranski vojni i sigurnosni establišment gotovo bi ga sigurno ograničio. Nakon poteza SAD-a i Izraela, raspoloženje u Teheranu nije fleksibilnost nego duboko nepovjerenje; sustav u cjelini ne vidi razlog vjerovati da bi Trump ili Izrael poštovali bilo kakav dogovor.“
Ipak, mnogi u administraciji Venezuelu — relativno uspješnu operaciju — vide kao model za ono što je još moguće u Iranu. Zato se prognani oporbeni lider Reza Pahlavi smatra malo vjerojatnom opcijom za SAD. Administracija ne vjeruje da bi imao legitimitet unutar Irana, rekli su dužnosnici.
„Hoćete li sad postaviti Rezu Pahlavija? Bože, ne… Odrastao je izvan zemlje. To je posljednje što želite tamo postaviti. To bi značilo kaos“, rekao je prvi dužnosnik. Drugi je potvrdio da Pahlavi „nije opcija“.
„U fazi smo testiranja"
Umjesto toga, fokus je na osobama koje već imaju moć unutar sustava — „traže se ekvivalenti čavistima“, referirajući se na politički pokret nazvan po bivšem venezuelskom vođi Hugu Chávezu. U Iranu, ta potraga sve više upućuje na predsjednika parlamenta.
Ghalibaf je u ponedjeljak negirao bilo kakve pregovore sa SAD-om, no dužnosnici administracije odbacili su njegove izjave kao unutarnje političko pozicioniranje.
„U fazi smo testiranja, pokušavamo vidjeti tko se može uzdići, tko želi, tko pokušava“, rekao je prvi dužnosnik. „A kad se netko uzdigne, brzo ćemo ga testirati i ako je radikalan, uklonit ćemo ga.“
Visoki dužnosnik Bijele kuće rekao je da je Trump zainteresiran za postizanje mirovnog sporazuma s Iranom već ovog tjedna jer traži „napredak“ u Hormuškom tjesnacu i prekid vatre.
„Predsjednik, kao i bilo tko, radije bi mir nego rat“, dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare