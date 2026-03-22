Ovaj trik zna jako malo vozača: Jednim potezom možete si olakšati život

Mnogi vozači Forda vjerojatno nisu ni svjesni da njihov ključ skriva vrlo praktičnu funkciju, osobito korisnu tijekom vrućih ljetnih dana. Na to je upozorio prodavač automobila Nate, koji na TikToku redovito dijeli savjete povezane s vozilima marke Ford.
U videu je ustvrdio da velik broj vlasnika Forda ne zna što sve njihov daljinski ključ može učiniti. Pokazao je i jednostavan postupak koji, tvrdi, vrijedi isprobati čim se nađete pokraj automobila.
Prema njegovim uputama, najprije treba provjeriti je li vozilo zaključano. Nakon toga potrebno je jednom pritisnuti tipku za otključavanje, zatim još jednom, a treći put tipku zadržati pritisnutom. Ako vozilo podržava tu opciju, svi prozori automatski će se spustiti u istom trenutku.
"Na taj način svi se prozori odmah otvaraju i automobil se može brzo rashladiti tijekom vrućeg ljetnog dana", poručio je Nate u videu, koji je pregledan više od 214 tisuće puta.
Kako zapravo funkcionira ova opcija?
Riječ je o funkciji koja je ugrađena u brojne Fordove ključeve, a često se naziva 'global open'. Njezina je svrha omogućiti brzo prozračivanje unutrašnjosti automobila prije nego što vozač sjedne u vozilo.
Na većini modela postupak je vrlo jednostavan - nakon zaključavanja automobila potrebno je pritisnuti tipku za otključavanje, a potom je nekoliko sekundi držati. Kod nekih izvedbi potrebno je dvaput kratko pritisnuti tipku prije nego što je zadržite. Kada se funkcija aktivira, svi prozori spuštaju se istodobno.
Kod pojedinih modela moguće je napraviti i suprotan potez, odnosno podići prozore držanjem tipke za zaključavanje, no ta mogućnost nije dostupna na svakom Fordovu vozilu.
Ova opcija posebno je korisna kada je automobil dugo stajao na suncu jer omogućuje da se dio topline izbaci iz kabine prije ulaska. Tako se unutrašnjost može barem djelomično rashladiti i učiniti ugodnijom za vožnju.
Ipak, valja imati na umu da funkcija ne mora uvijek biti unaprijed uključena. Na nekim vozilima potrebno ju je aktivirati kroz izbornik postavki u samom automobilu.
Također, kao i kod klasičnog zaključavanja i otključavanja, daljinski ključ mora biti unutar dosega vozila da bi sve radilo bez poteškoća, prenosi tportal.
