Greška u mijenjanju brzina: Što se može dogoditi ako vam se motor "zavrti" na nekontrolirano visokim okretajima?

Visok broj okretaja motora izvan maksimalno predviđenog broja okretaja motora može rezultirati mehaničkim oštećenjem na razvodnom mehanizmu za otvaranje i zatvaranje ventila.
Vozite li automobil s ručnim mjenjačem uvijek postoji opasnost od kobne greške, da iz, na primjer, pete brzine prebacite u drugu. Okretaji motora naglo će porasti i ako na vrijeme ne reagirate može se dogoditi iznimno skupi kvar:
"Visok broj okretaja motora izvan maksimalno predviđenog broja okretaja motora može rezultirati mehaničkim oštećenjem na motoru, prvenstveno na razvodnom mehanizmu za otvaranje i zatvaranje ventila.
Stariji motori koji imaju veću propusnost kompresije zbog istrošenosti klipnih prstena skloni su kod povišenih okretaja motora sami podići ulje iz uljnog korita preko oduška motora i izbaciti ga u usisnu granu što rezultira nekontroliranim samopaljenjem ulja i vozač više nije u mogućnosti regulirati broj okretaja, koji odlazi najčešće izvan maksimalnog broja okretaja koji rezultiraju najčešće mehaničkom štetom na motoru.
Kod pojedinih proizvođača postoji sigurnosna blokada, odnosno oni mogu elektronički isključiti ubrizgavanje kako bi spriječili daljnje podizanje okretaja motora izvan dozvoljenog broja okretaja motora – objasnio je Marin Morava, tehnički savjetnik u Hrvatskom autoklubu za HAK Reviju.
