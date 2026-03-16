Kada se skidaju zimske gume? Ovo morate znate bez obzira na datum, ako želite izbjeći kaznu

Policijski službenici imaju ovlast zaustaviti i kazniti svakog vozača koji ne poštuje ove propise. Kazna za vozača koji upravlja vozilom bez propisane zimske opreme u trenucima kada je ona obvezna iznosi 130 eura. No, to nije sve. Ako policajac procijeni da vozilo ugrožava sigurnost prometa, može narediti vozaču da odmah prekine vožnju sve dok ne osigura adekvatnu opremu. U slučaju nepoštivanja naredbe, vozilo se može isključiti iz prometa, a vozaču se privremeno oduzimaju registarske pločice. Kazne su još drastičnije za pravne osobe i obrtnike koji dopuste da njihovo vozilo sudjeluje u prometu bez zimske opreme, a kreću se u rasponu od 660 do čak 1.990 eura. Cjelovit popis pravila i dionica dostupan je na stranicama Hrvatskog autokluba.