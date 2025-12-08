Zašto zimske gume nisu samo za snijeg? Ovo je mit koji vas na cesti može opasno koštati

Osim nevidljive kemije, razlike su i očite. Gazni sloj zimskih guma ima znatno agresivniji dizajn s dubljim i širim utorima koji su projektirani da učinkovito izbacuju vodu, snijeg i bljuzgavicu, čime se smanjuje rizik od opasnog akvaplaninga. Još važnije, njihova površina prekrivena je tisućama sitnih, valovitih ureza poznatih kao lamele. One funkcioniraju kao mikroskopski zupci koji se doslovno "urezuju" u snijeg i led, stvarajući dodatne rubove za prianjanje tamo gdje bi se ljetna guma ponašala kao skija. Zanimljivo je da zbijeni snijeg u utorima zimske gume dodatno pojačava trakciju, jer ništa ne prianja na snijeg bolje od samog snijega. Moderni sustavi poput pogona na sve kotače (AWD) ili kontrole proklizavanja mogu pomoći pri kretanju, ali su beskorisni kod kočenja i upravljanja ako gume nemaju kontakt s podlogom.