Jesen i zima zahtijevaju drugačija pravila: Na koliko bara trebate napumpati gume?

Ako vozilo ima sustav za nadzor tlaka u gumama (TPMS), on će signalizirati pad od najmanje 25% i upozoriti vozača. Ako takav sustav nije ugrađen, tlak je najbolje provjeravati kada je automobil hladan, odnosno nakon što je parkiran nekoliko sati, jer se tijekom vožnje zrak u gumama zagrijava i daje netočno, privremeno povišeno očitanje. Treba obratiti pozornost i na razliku između prednjih i stražnjih guma – prednje se, zbog veće mase motora, obično napuhuju oko 0,2 bara više.