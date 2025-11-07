Jesen i zima zahtijevaju drugačija pravila: Na koliko bara trebate napumpati gume?

Dolaskom hladnijih dana tlak u gumama postaje važniji nego što se na prvi pogled čini. Jesen i zima donose niže temperature koje izravno utječu na količinu zraka u gumama, pa ih u tom razdoblju treba češće provjeravati i po potrebi dopuniti.
U mnogim krajevima, osobito ondje gdje snijeg i led nisu rijetkost, još se može čuti staro vjerovanje da su „mekše“, odnosno nedovoljno napuhane gume, bolje za vožnju po snijegu jer ostvaruju veći kontakt s podlogom. Iako ta tvrdnja ima određenu tehničku osnovu, primjerice kod izvlačenja iz dubokog pijeska, u pravim zimskim uvjetima vožnja s preniskim tlakom nikada nije sigurna.
Prema istraživanju američke Nacionalne uprave za sigurnost u prometu, vožnja s nedovoljno napuhanim gumama višestruko povećava vjerojatnost prometne nesreće zbog gubitka prianjanja. Pravilno napuhane gume jedine osiguravaju optimalan kontakt s kolnikom, stabilnost vozila, manju potrošnju goriva i duži vijek trajanja, piše Autoklub, a prenosi Danas.rs.
Preporučeni tlak za većinu automobila
Za većinu osobnih automobila preporučeni tlak iznosi između 2 i 2,4 bara, a točna vrijednost navedena je na naljepnici koja se obično nalazi s unutarnje strane vozačevih vrata ili na poklopcu spremnika za gorivo. Ti podaci vrijede tijekom cijele godine, jer ne postoje posebne vrijednosti za ljeto i zimu.
Ipak, vanjska temperatura značajno utječe na tlak u gumama. Zrak se pri niskim temperaturama hladi, molekule se sporije kreću i „zbijaju“, što dovodi do pada tlaka. Tijekom ljeta situacija je obrnuta – zbog topline se molekule brže kreću pa tlak prirodno raste. Prema procjenama proizvođača, gume izgube oko 0,06 bara na svakih deset stupnjeva pada temperature. Nije rijetkost da vlasnike automobila koji duže stoje zimi dočeka djelomično ispuhan set guma.
Ako vozilo ima sustav za nadzor tlaka u gumama (TPMS), on će signalizirati pad od najmanje 25% i upozoriti vozača. Ako takav sustav nije ugrađen, tlak je najbolje provjeravati kada je automobil hladan, odnosno nakon što je parkiran nekoliko sati, jer se tijekom vožnje zrak u gumama zagrijava i daje netočno, privremeno povišeno očitanje. Treba obratiti pozornost i na razliku između prednjih i stražnjih guma – prednje se, zbog veće mase motora, obično napuhuju oko 0,2 bara više.
Provjeravajte tlak barem jednom mjesečno
Sam postupak mjerenja jednostavan je, ali zahtijeva preciznost: mjerač tlaka treba brzo i čvrsto pritisnuti na ventil gume kako bi očitanje bilo točno. Ako je rezultat niži od preporučenog, gume treba dopumpati kompresorom do propisane vrijednosti. Stručnjaci savjetuju da se tlak provjerava barem jednom mjesečno, jer kod modernih guma s nižim bočnim profilom gubitak zraka često nije vidljiv golim okom.
Znakovi preniskog tlaka mogu se prepoznati i tijekom vožnje. Ako volan blago podrhtava, vozilo vuče u stranu ili zahtijeva duži zaustavni put pri kočenju, moguće je da su gume nedovoljno napuhane. Sve to utječe ne samo na sigurnost, već i na potrošnju goriva te trošenje samih guma.
U konačnici, pravilno napuhane gume jedna su od najjednostavnijih, ali i najučinkovitijih mjera sigurnosti u vožnji tijekom zime. Redovita kontrola tlaka osigurava bolju stabilnost na cesti, manju potrošnju i duži vijek trajanja guma. Zima zahtijeva više pažnje i brige za vozilo, a tlak u gumama svakako je detalj koji ne treba zanemariti.
