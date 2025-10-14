Provjerite gume prije zime: Jedan simbol otkriva njihovu starost i koliko su sigurne

Iako zimske i cjelogodišnje gume i dalje mogu imati oznaku M+S (Mud and Snow – blato i snijeg), važno je znati da je to samo oznaka proizvođača i nije povezana sa standardiziranim testiranjem. Dakle, sama oznaka M+S više nije dovoljna za gume proizvedene od 1. siječnja 2018. godine – odlučujući je alpski simbol s pahuljicom. Iako obje oznake mogu biti prisutne, alpski simbol je obvezan, piše Avtomagazin.si.