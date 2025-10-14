Provjerite gume prije zime: Jedan simbol otkriva njihovu starost i koliko su sigurne

Posljednjih je dana temperatura znatno niža, a uskoro se očekuju mraz i poledica na cestama.
Oni koji se nisu na vrijeme pripremili možda će dugo čekati termin kod vulkanizera. Zakon jasno propisuje obveznu upotrebu zimskih ili cjelogodišnjih guma u zimskim uvjetima na cesti, kao što su snijeg, bljuzgavica ili led.
Ali kako običan vozač može provjeriti jesu li njegove gume u skladu sa zakonom?
Obratite pozornost na alpski simbol
Ključni simbol na koji treba obratiti pozornost je tzv. alpski simbol, koji mora biti otisnut sa strane gume. Poznat je i pod engleskim nazivom 3 Peak Mountain Snowflake (3PMSF).
Ovaj piktogram prikazuje pahuljicu unutar planine s tri vrha. Prema njemačkom časopisu Auto Bild, oznaka potvrđuje da je guma certificirana prema EU standardu (ES br. 661/2009) i prema propisima američke Nacionalne uprave za sigurnost u prometu (NHTSA). Gume s ovim simbolom službeno su odobrene kao zimske, a često se pojavljuju i na cjelogodišnjim modelima.
Iako zimske i cjelogodišnje gume i dalje mogu imati oznaku M+S (Mud and Snow – blato i snijeg), važno je znati da je to samo oznaka proizvođača i nije povezana sa standardiziranim testiranjem. Dakle, sama oznaka M+S više nije dovoljna za gume proizvedene od 1. siječnja 2018. godine – odlučujući je alpski simbol s pahuljicom. Iako obje oznake mogu biti prisutne, alpski simbol je obvezan, piše Avtomagazin.si.
Prijelazno razdoblje za starije gume koje su imale samo oznaku M+S (proizvedene do 31. prosinca 2017.) isteklo je 30. rujna 2024. godine, prenosi City Magazine.
Kako se zimske gume razlikuju od ljetnih?
Zimske se gume razlikuju već po samom dizajnu gazne površine. Imaju više kanala i lamela koje poboljšavaju odvodnju – brže uklanjaju vodu i bljuzgavicu. Gumena smjesa je često mekša na dodir, a dodaje se i veći udio silicijeva dioksida, što gumi daje mekoću i bolje prianjanje u hladnim uvjetima.
Kako prepoznati ljetnu gumu?
Ljetna guma prvenstveno mora osigurati dobar kontakt sa suhom i mokrom podlogom. Profil je ravniji, s izraženim uzdužnim kanalima koji učinkovito odvode vodu. Gumena smjesa ljetnih guma je tvrđa i prilagođena višim temperaturama.
Kako prepoznati cjelogodišnju gumu?
Cjelogodišnje gume, kao što im ime kaže, trebaju dobro funkcionirati u svim sezonama. Tvrdoća gume i oblik profila predstavljaju kompromis između ljetnih i zimskih guma. Lamele se često ne protežu po cijeloj površini, kao kod zimskih guma, već samo u središnjem dijelu. Novije cjelogodišnje gume također moraju imati alpski simbol.
Kako odrediti starost gume?
Starost gume možete provjeriti pomoću DOT broja na bočnoj strani. Prve dvije znamenke označavaju tjedan proizvodnje, a posljednje dvije godinu. Na primjer, DOT broj 0118 znači da je guma proizvedena u prvom tjednu 2018. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
