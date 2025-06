Mnogo je mjerenja i istraživanja, ali samo vi znate koliko vam automobil u prosjeku troši, a to je najvažniji podatak. Pretpostavlja se da na rezervi ostaje oko 5 litara goriva, ali do točne količine ćete doći na najjednostavniji način. Kad se uključi rezerva, brzo na benzinsku stanicu, uložite više novca i napunite rezervoar do vrha. Oduzmite taj broj od kapaciteta tanka goriva u tvorničkim podatcima (npr. 55 minus 49). Dobili ste količinu goriva koja vam ostaje u tanku nakon što se uključi lampica. Pogledajte i prosječnu potrošnju pa usporedite s količinom goriva koja vam je ostala u rezervoaru.