U naselju Jehovac

Stravičan zločin u BiH: Jedna žena ubijena, druga teško ranjena, napadač u bijegu

18. svi. 2026. 10:30
U naselju Jehovac na području općine Kiseljak, BiH jutros se dogodila stravična obiteljska tragedija sa smrtnim ishodom. Prema službenim informacijama Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanske županije (MUP SBŽ), muškarac je uporabio vatreno oružje protiv članova svoje uže obitelji.

Drama je započela rano jutros kada je u 7:55 sati Policijska postaja Kiseljak zaprimila telefonsku dojavu anonimne osobe da se u naselju Jehovac čuju pucnjevi.

Policijske ophodnje odmah su upućene na mjesto događaja, gdje su zatekle jeziv prizor i potvrdile navode dojave.

Jedna žena ubijena, drugoj se bore za život

Utvrđeno je da je vatreno oružje uporabio muškarac inicijala M.P. (rođen 1972. godine) iz Kiseljaka. Pucao je na dvije žene, članice uže obitelji.

„Jedna osoba ženskog spola od zadobivenih ozljeda smrtno je stradala na mjestu događaja, dok je druga žena zadobila teške tjelesne ozljede i hitno je prevezena na liječničko zbrinjavanje“, potvrđeno je iz policije.

Specijalci iz Travnika na terenu: U tijeku potraga za ubojicom

Osumnjičeni M.P. nakon krvavog pohoda dao se u bijeg te je u tijeku opsežna policijska potraga.

Na teren su upućeni pripadnici Jedinice za specijalističku potporu MUP-a SBŽ Travnik, koji aktivno rade na lociranju, pronalasku i uhićenju počinitelja ovog teškog kaznenog djela. Cijelo naselje je blokirano, a policija apelira na građane na oprez dok bjegunac ne bude stavljen pod nadzor.

Iz MUP-a SBŽ poručili su da će javnost pravodobno obavještavati o svim daljnjim mjerama i radnjama koje policijski službenici poduzimaju na terenu.

