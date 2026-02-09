Naljepnica HR na vozilu: Treba li nam ili ne i koja je ispravna?

Po Pravilniku ta "HR" oznaka ustvari se zove razlikovna vozila.
Članak 20. stavak 1
Propis Republike Hrvatske koji regulira naljepnicu precizno određuje njezin izgled zove se: Pravilnik o registraciji i označavanju vozila. Ono što se kolokvijalno nazivamo HR naljepnicom u predmetnom se Pravilniku zove razlikovna oznaka Republike Hrvatske na vozilu u međunarodnom prometu.
Odredbom članka 20. st. 1. doslovno se propisuje: Razlikovna oznaka Republike Hrvatske na vozilu u međunarodnom prometu bijele je boje, elipsastog oblika čija je velika os duljine 175 mm, a mala os duljine 115 mm, na kojem su otisnuta slova HR crne boje, visine 80 mm, dok je širina trupa slova 10 mm“.
Navodi se nadalje u st. 2. istog članka iznimka (zakonodavci vole iznimke od pravila):Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u prometu unutar Europske unije priznaje se i razlikovna oznaka Republike Hrvatske na registarskim pločicama.
Znači naljepnica je potrebna u međunarodnom prometu, osim u prometu unutar Europske unije ako razlikovnu oznaku Republike Hrvatske imate na registarskim pločicama.
Što to točno znači?
Odgovor se razlikuje ovisno o tome imate li nove EU registarske pločice ili ne. Imate li zvjezdice na plavoj podlozi na tablicama ili ne. Pod novim registarskim pločicama podrazumijevamo one koje imaju oznaku Europske unije, tj. s lijeve strane plavi pravokutnik kao oznaka pripadnosti Europskoj uniji, tzv. europski logo i nacionalnu oznaku za Hrvatsku – HR. Ako imate takve registarske pločice – za promet unutar Europske unije vam naljepnica nije potrebna. Ako kanite vozilom u zemlje koje nisu članice Europske unije (Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i sl.) naljepnica je potrebna, pojašnjava Revija HAK.
Što ako nemate nove EU pločice?
Ako nemate nove EU registarske pločice – naljepnica je svakako potrebna, neovisno o činjenici idete li vozilom u zemlje unutar ili izvan Europske unije. Samo da znate, upravo onakva naljepnica kakva je propisana gore navedenim Pravilnikom, do u milimetar. I ne, ne može biti neka modificirana, uljepšana, neka koja se dijeli bez naknade s reklamom ili natpisom. Upravo onakva kakvom ju je Pravilnik propisao. Ni manje, ni više! Samo ona vrijedi!
