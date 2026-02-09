Naljepnica HR na vozilu: Treba li nam ili ne i koja je ispravna?

Odgovor se razlikuje ovisno o tome imate li nove EU registarske pločice ili ne. Imate li zvjezdice na plavoj podlozi na tablicama ili ne. Pod novim registarskim pločicama podrazumijevamo one koje imaju oznaku Europske unije, tj. s lijeve strane plavi pravokutnik kao oznaka pripadnosti Europskoj uniji, tzv. europski logo i nacionalnu oznaku za Hrvatsku – HR. Ako imate takve registarske pločice – za promet unutar Europske unije vam naljepnica nije potrebna. Ako kanite vozilom u zemlje koje nisu članice Europske unije (Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i sl.) naljepnica je potrebna, pojašnjava Revija HAK.