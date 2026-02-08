VREMENSKA PROGNOZA
Nad Hrvatskom se stvara zračna masa zbog koje postoji opasnost od poplava
Snažna anticiklona i velika hladna kaplja nad Sibirom vrlo su sporo pokretne te zadržavaju atmosferske poremećaje koji preko Atlantika putuju prema Europi. Istodobno, nad istočnim Atlantikom, ispred zapadne obale Europe, zadržava se postojan ciklonalni vrtlog, čije će se središte tijekom idućeg tjedna polako premještati nad kopno srednje Europe.
Nad Atlantikom, od područja Kariba do zapadnih obala Pirinejskog poluotoka, izražena mlazna struja na visini od oko 12 kilometara, s brzinama i do 260 kilometara na sat, prelazi Atlantik i prema europskom kopnu donosi cijeli niz ciklona. U takvom rasporedu zračnih masa u našim krajevima do kraja mjeseca mogu se očekivati brze i česte promjene vremena, uz obilne oborine koje bi mjestimice mogle uzrokovati znatan porast vodostaja rijeka i bujičnih vodotoka.
Vrijeme danas i sutra
Danas će prevladavati promjenljivo oblačno vrijeme, uz povremene oborine uglavnom u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te na sjevernom i srednjem Jadranu. Tijekom dana oborina će postupno prestajati, uz djelomično razvedravanje. Prema večeri će na Jadranu jačati jugo. Najviše dnevne temperature bit će u unutrašnjosti između osam i 14 stupnjeva, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva Celzijevih, što je znatno iznad prosjeka za ovo doba godine.
U ponedjeljak slijedi manji pad temperature zraka. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će oko četiri stupnja, a najviše dnevne oko devet. Na Jadranu će jutarnje temperature iznositi oko deset, a najviše dnevne oko 13 stupnjeva, dok će na krajnjem jugu Dalmacije i na otocima dosezati oko 15 stupnjeva.
Vrijeme će biti promjenljivo oblačno s kraćim sunčanim razdobljima, osim na krajnjem jugu Jadrana gdje će prevladavati oblačno uz slabu do umjerenu kišu.
Poslijepodne i u noći na utorak sa sjeverozapada se očekuje novo naoblačenje s kišom, a u višim predjelima Like i Gorskog kotara, iznad 1200 metara nadmorske visine, moguća je slaba susnježica.
Zbog premještanja plitke ciklone duž osi Jadrana, vjetar će imati dva različita režima. Na srednjem i južnom Jadranu puhati će slabo do umjereno jugo i oštro, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati slaba, a mjestimice u podvelebitskom primorju i umjerena bura te oštro.
Nestabilno do kraja tjedna
Od utorka pa sve do kraja tjedna očekuje se pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Najveće količine oborine past će na Jadranu, osobito na srednjem i južnom dijelu. Krajem tjedna, prema trenutačnim prognostičkim modelima, nad istočni Balkan u višim slojevima atmosfere prodrijet će manja količina hladnijeg zraka, pa je u planinskim krajevima moguć snijeg.
U prizemnim slojevima atmosfere zadržat će se razmjerno topao i vlažan zrak, pa se temperature neće bitnije mijenjati. Noćne temperature u unutrašnjosti bit će oko pet stupnjeva, a na Jadranu oko deset, dok će najviše dnevne temperature u unutrašnjosti biti oko sedam, a na Jadranu oko 12 stupnjeva Celzijevih.
Do kraja tjedna prevladavat će vjetrovi zapadnog i jugozapadnog smjera. Kratkotrajno zahlađenje uz obilne oborine izgledno je tijekom idućeg vikenda.
