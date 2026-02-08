Nad Hrvatskom se stvara zračna masa zbog koje postoji opasnost od poplava

Danas će prevladavati promjenljivo oblačno vrijeme, uz povremene oborine uglavnom u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te na sjevernom i srednjem Jadranu. Tijekom dana oborina će postupno prestajati, uz djelomično razvedravanje. Prema večeri će na Jadranu jačati jugo. Najviše dnevne temperature bit će u unutrašnjosti između osam i 14 stupnjeva, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva Celzijevih, što je znatno iznad prosjeka za ovo doba godine.