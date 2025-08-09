Oprez: Evo što nikako ne smijete ostavljati u automobilu za vrućih dana

Sunce i visoke temperature mogu ozbiljno oštetiti mnoge predmete ostavljene u automobilu.
Iako se može činiti praktičnim držati bocu vode u vozilu tijekom toplinskog vala, stručnjaci upozoravaju na bisfenol A i ftalate – kemikalije u plastici koje je čine fleksibilnom, a koje se pri visokim temperaturama mogu ispuštati u vodu.
Ekstremna vrućina može oštetiti baterije u uređajima poput mobitela i prijenosnih računala. Kreme za sunčanje također nisu sigurne na suncu – u nekim slučajevima mogu eksplodirati. Slično vrijedi za sve sprejeve, od dezodoransa do lakova za kosu, jer kod temperature od oko 48 °C raste tlak u spremniku i prijeti eksplozija.
Plastični okviri sunčanih naočala mogu se iskriviti i promijeniti boju, a leće se izobličiti. Lijekovi, uključujući antibiotike i adrenalinske injekcije, osjetljivi su na toplinu – u nekim slučajevima postaju neupotrebljivi, što može imati ozbiljne posljedice. Ruž za usne se na vrućini topi.
Limenke gaziranih pića mogu eksplodirati na visokim temperaturama, a isto se može dogoditi i s voćnim sokovima, poput soka od naranče, što dovodi do ljepljivog nereda u unutrašnjosti vozila. Upaljači za jednokratnu upotrebu također predstavljaju opasnost – njihova eksplozija može izazvati veliku štetu, pa i razbiti vjetrobransko staklo, prenosi Revija HAK.
