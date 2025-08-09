Oprez: Evo što nikako ne smijete ostavljati u automobilu za vrućih dana

Ekstremna vrućina može oštetiti baterije u uređajima poput mobitela i prijenosnih računala. Kreme za sunčanje također nisu sigurne na suncu – u nekim slučajevima mogu eksplodirati. Slično vrijedi za sve sprejeve, od dezodoransa do lakova za kosu, jer kod temperature od oko 48 °C raste tlak u spremniku i prijeti eksplozija.