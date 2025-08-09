Sastanak Trumpa i Putina na Aljasci mogao bi značiti da Ukrajinu u konačnici čeka poraz

Plan o zamjeni ili oduzimanju teritorija, potpuno u interesu Moskve, mogao bi zatim biti predstavljen Kijevu uz stare američke prijetnje da će pomoć i obavještajne informacije stizati samo ako pristane. Uslijedili bi novi pozivi francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Trumpu – i krug bi se nastavio. Putinu treba još vremena za osvajanja, a mogao bi ga upravo dobiti.