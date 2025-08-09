Prvo ljeto s eurom bilo je 2023. Na Hvaru je omlet tada stajao 11 eura, a sad stoji 13, što je porast od 18 posto. Hamburger je u istom razdoblju poskupio 15 posto. U Zadru su dagnje na buzaru 2022. koštale 88 kuna (11,60 eura), a ove godine 14,50 eura – rast od 25 posto.