Stručnjak upozorava na skupu pogrešku: Kupnja ovog vozila može biti bacanje novca

Dok je tehnologija motora s unutarnjim izgaranjem dosegla završnu fazu razvoja, električna vozila i dalje su na početku tehnološkog ciklusa. Doseg i brzina punjenja poboljšavaju se iz mjeseca u mjesec, a nove generacije baterija brzo potiskuju starije. Posljedica je dramatičan pad tržišne vrijednosti starijih električnih automobila, jer kupci preferiraju novije modele s boljim performansama, prenosi Fenix Magazin.