Najnoviji podaci: Na ovim se vozilima u Hrvatskoj najčešće vraća kilometraža
Renault Clio pokazao se kao najsigurnija kupnja među 20 provjerenih modela na carVerticalu.
Kupnja pouzdanog rabljenog automobila teža je nego što se čini jer neka vozila na tržištu imaju manipuliranu kilometražu. Manipulacijom brojača kilometara nepošteni prodavatelji pokušavaju povećati vrijednost automobila. Zbog toga kupac dobiva precijenjeno vozilo uz veliku vjerojatnost većih troškova popravaka u budućnosti. Tvrtka za obradu podataka o automobilima carVertical provela je svoje šesto istraživanje kako bi otkrila kojim se modelima automobila najčešće vraćala kilometraža u 2025. godini, piše Revija HAK.
Najčešće manipulirana kilometraža u 2025. godini
U 2025. godini najčešće manipulirana kilometraža u Hrvatskoj zabilježena je na Opel Insigniji. Istraživanje je pokazalo da je kod 4,7% primjeraka provjerenih na carVerticalu utvrđeno vraćanje kilometraže. Prosječni iznos manipulacije na ovom modelu iznosi 50.047 km. Na popisu modela s najviše manipulacija slijede BMW serije 4 (4,5%) i Citroën C4 (4,4%). Kod BMW-a serije 4, kilometraža je u prosjeku umanjena za 76.619 km, dok je kod Citroëna C4 zabilježeno smanjenje kilometraže od 92.791 km.
Riječ je o modelima koji su popularni i na drugim europskim tržištima. U mnogim slučajevima nepošteni prodavatelji uvoze vozila iz jedne zemlje u drugu i pritom im umanjuju kilometražu.
Zbog izostanka razmjene podataka među državama i manjka regulatornih rješenja, lokalna nadležna tijela često nemaju uvid u povijest prijeđenih kilometara uvezenih vozila. Upravo je zato detaljna provjera povijesti ključan korak koji kupcima omogućuje realnu procjenu stvarnog stanja vozila.
– Evidencija o kilometraži, povijest oštećenja, promjene vlasništva i ostale važne informacije za kupce nalaze se u bazama podataka državnih institucija i privatnih tvrtki. Kupci ne mogu lako pristupiti tim informacijama, zbog čega vozači diljem Europe riskiraju kupnju ozbiljno oštećenih automobila i vozila sa znatno izmijenjenom kilometražom. Manipulacije kilometražom jedan su od glavnih razloga zbog kojih ne samo vozači, već i države, godišnje gube goleme iznose novaca – kaže Matas Buzelis, stručnjak za automobilsko tržište iz tvrtke carVertical.
Najveća prosječna smanjenja kilometraže
Modeli kojima se najčešće vraća kilometraža nisu uvijek i oni s najvećim smanjenjima kilometraže. U Hrvatskoj su najveća prosječna smanjenja kilometraže zabilježena kod BMW modela serije 5, Mercedes-Benza S-klase i Citroëna C4. Kod BMW-a serije 5, kilometraža je u prosjeku umanjena za 133.448 km, dok kod Mercedes-Benza S-klase to smanjenje iznosi 95.601 km. Među izdvojenim modelima našao se i Citroën C4, kod kojeg je zabilježeno prosječno vraćanje kilometraže od 92.791 km.
Određeni modeli vozila rjeđe su na meti nepoštenih prodavatelja. Renault Clio pokazao se kao najsigurnija kupnja među 20 provjerenih modela na carVerticalu. Istraživanje je pokazalo da je tek 2,62% primjeraka ovog modela imalo manipuliranu kilometražu. Iako je rizik od kupnje Renault Clija gotovo upola manji u usporedbi s Opel Insignijom, taj postotak i dalje nije zanemariv. To znači da otprilike svaki 38. Renault Clio na hrvatskom tržištu može imati izmijenjenu kilometražu.
Obrađeni milijuni izvješća o povijesti vozila
Niži rizik potvrđen je i za BMW X5 (2,64%) i Opel Astru (2,7%). Na razini svih europskih zemalja obuhvaćenih istraživanjem, modeli s najčešće manipuliranom kilometražom su Toyota Prius (14,3%), Audi A8 (12,2%) i Volvo V70 (9,3%).
Istraživanje carVerticala temelji se na analizi izvješća o povijesti vozila koja su korisnici platforme kupili u razdoblju od siječnja do prosinca 2025. godine. Zabilježeni slučajevi prevara s kilometražom razvrstani su po markama i modelima automobila te nakon analize pretvoreni u postotke i rangirani na temelju tih vrijednosti. carVertical posluje u 37 zemalja i prikuplja podatke iz više od 1000 globalnih baza podataka, kao što su službe za provedbu zakona, nacionalni/državni registri, financijske institucije i oglasi.
Obrađujući milijune izvješća o povijesti vozila svake godine, tvrtka može pružiti informacije o trendovima, sveobuhvatne prognoze i jedinstvene uvide u tržište rabljenih automobila.
