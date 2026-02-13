Šok za Mercedes: Dobit gotovo prepolovljena u 2025.

Dobit Mercedes-Benza gotovo se prepolovila prošle godine. U usporedbi s prethodnom godinom, neto dobit grupe pala je za oko 49 posto, s 10,4 milijarde eura na 5,3 milijarde eura u 2025., objavio je proizvođač automobila sa sjedištem u Stuttgartu.
Carine, negativni učinci tečaja i intenzivna konkurencija u Kini utjecali su na rezultate. Međutim, uštede troškova veće od 3,5 milijardi eura u odjelu osobnih automobila djelomično su nadoknadile te nepovoljne učinke, piše Njemačka noviska agencija (dpa), a prenosi Fenix magazin.
Pad prihoda
Prihod je pao (za devet posto) na 132,2 milijarde eura. Operativna dobit prije kamata i poreza pala je za 57 posto, na 5,82 milijarde eura.
Financijski rezultati bili su u skladu s prognozama i potaknuti su “jasnim fokusom na učinkovitost, brzinu i fleksibilnost”, rekao je izvršni direktor Mercedesa Ola Källenius, prema priopćenju za javnost.
"Spremni smo za 2026.“, izjavio je Källenius. S jasnim planom i vrlo konkurentnim portfeljem proizvoda, Mercedes dosljedno potiče svoju transformaciju.
Za fiskalnu godinu 2026., Mercedes očekuje da će prihodi grupe biti na istoj razini kao i prethodne godine, dok se očekuje da će operativna dobit biti znatno veća. Srednjoročno, odjel osobnih automobila ponovno predviđa prodaju od oko dva milijuna vozila. Očekuje se da će ovaj rast biti podržan i povećanjem od više od 15 posto u vrhunskom segmentu, koji uključuje modele poput S-klase i G-klase.
Manje prodanih automobila
Ukupno, Mercedes je prošle godine prodao otprilike 2.160.000 osobnih automobila i kombija. Prodano je nešto više od 1,8 milijuna osobnih automobila, što predstavlja pad od devet posto u odnosu na 2024. U Kini je pad bio posebno izražen s 19 posto. Kina ostaje najvažnije tržište za Mercedes. Tvrtka sa sjedištem u Stuttgartu prodala je gotovo trećinu svih svojih osobnih automobila tamo u 2025. godini.
Tvrtka je već prije godinu dana reagirala na napetu situaciju i najavila program smanjenja troškova. Neto prihod grupe već je 2024. godine značajno pao u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi i prodaja također su tada padali.
Program smanjenja troškova
Program smanjenja troškova namijenjen je pomoći tvrtki da ponovno postane profitabilnija.
Prema planu, troškovi proizvodnje trebali bi se smanjiti za deset posto do 2027. u usporedbi s tadašnjim razdobljem. Osim toga, optimizirat će se troškovi materijala.
Fiksni troškovi također bi se trebali smanjiti za dodatnih deset posto do 2027. godine. Program otpremnina za zaposlenike u neizravnim područjima, tj. one koji nisu u proizvodnji, također bi trebao pomoći.
