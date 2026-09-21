"Ovih pet modela automobila brzo propada, nakon 160.000 kilometara možete ih odvesti samo na otpad"

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Kupnja automobila jedna je od većih financijskih odluka koje donosimo kroz život. Iako se u početku često koncentriramo na načine plaćanja, pravi troškovi pojave se tek kasnije - kroz redovito održavanje, neplanirane popravke i prirodno trošenje dijelova, piše Best Life.

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Ako automobil planirate koristiti dugo, važno je znati da neki modeli jednostavno nisu konstruirani da izdrže više od 160.000 kilometara.

Stručnjak za automobile Zach Trahan u jednom viralnih TikTok videa izdvojio je pet modela koje, kako kaže, "ne biste smjeli voziti tako dugo - ili uopće".

Evo koje automobile nikako ne preporučuje.

Range Rover

Trahan ističe da biste, ukoliko se i odlučite na kupnju Range Rovera, ga trebali prodati prije nego što prijeđe 80.000 kilometara.

"Iskreno, ne bih vjerovao nijednom modelu ni tijekom 80.000 km, a kamoli duplo više“, kaže on. „Ako motor već nema problema s kompresijom, vjerojatno na desetak mjesta već curi ulje ili rashladna tekućina."

Prema portalu Autotrader, Range Rover važi za komplicirano i skupo vozilo, s izuzetno skupim dijelovima. Posebno se ne preporučuju modeli proizvedeni prije 2012. godine, dok se verzije iz 2014. često povezuju s elektronskim kvarovima. Trahan savjetuje: „Jednostavno ih izbjegavajte.

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Kia Optima

Ovaj model se često povezuje s problemima u elektrici i nepouzdanim motorima.

"Iznenadilo bi me da motor izdrži i do 160.000 kilometara, a kamoli više“, kaže Trahan. „I to bez da uopće spominjemo električne kvarove.“

Prema servisu Manahawkin Kia iz New Jerseya, česti problemi uključuju kvarove akumulatora, osigurača i elektronskog kontrolnog modula koji upravlja mjenjačem i emisijama.

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Jeep Compass

Trahan ovaj model opisuje kao „horor na četiri kotača“.

"Da sam dobivao dolar svaki put kada mi netko ispriča loše iskustvo s ovim modelom...", našalio se.

"Ni blizu ne bih vjerovao da može prijeći 160.000 kilometara.“

CarParts.com navodi da su najčešći problemi kod ovog modela: Teško pokretanje motora, curenje vode, bučne kočnice, pregrijavanje mjenjača i kvarovi na ovjesu.

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Maseratti (posebno model Ghibli)

"Morate biti posebna osoba da kupite Maseratti posle 16.000 kilometara“, kaže Trahan uz osmijeh.

Iako luksuzan, Maseratti – naročito model Ghibli – često pokazuje znakove kvarova već pri niskoj kilometraži. Visoki troškovi održavanja i rezervnih dijelova čine ga automobilom koji više plaćate zbog imidža nego zbog pouzdanosti.

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Dodge Journey

Ako razmišljate o ovom modelu, Trahan ima jednostavan savet: "Nemojte ga kupovati. Posle 160.000 km jedino putovanje koje ćete njime napraviti je do mehaničara ili otpada."

Prema portalu Motor Axle, među glavnim problemima se izdvajaju česta oštećenja mjenjača, kvarovi motora, loša pouzdanost i kvarovi u električnom sustavu. Posebno su rizični modeli proizvedeni od 2009. do 2012. godine.

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