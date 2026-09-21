Rekordne cijene dizela u Francuskoj: Vlada strahuje od novih masovnih prosvjeda

Rast cijena nije ograničen samo na Francusku, nego je zahvatio cijelu Europsku uniju. Podaci Europske komisije od 14. rujna pokazuju da je prosječna cijena benzina u EU iznosila 2,063 eura po litri, dok je za litru dizela u prosjeku trebalo izdvojiti 2,159 eura. Riječ je o najvišim vrijednostima otkako Europska komisija 2005. godine vodi tu evidenciju.