KRIZA NE USPORAVA
Rekordne cijene dizela u Francuskoj: Vlada strahuje od novih masovnih prosvjeda
Cijene dizela u Francuskoj dosegnule su rekordne vrijednosti, dok rast cijena nafte i visoki troškovi prerade nastavljaju pritiskati cijene goriva diljem Europe.
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Među glavnim razlozima poskupljenja navode se rat na Bliskom istoku i poremećaji u globalnoj opskrbi naftom, a Francuska se sada nalazi među državama Europske unije s najskupljim gorivom.
Prema analizi agencije AFP, litra dizela u Francuskoj u nedjelju je dosegnula rekordnu cijenu od 2,41 euro. Poskupio je i benzin. Litra najprodavanijeg goriva SP95-E10 stajala je više od 2,17 eura, dok je cijena SP98 premašila 2,28 eura.
Rast cijena nije ograničen samo na Francusku, nego je zahvatio cijelu Europsku uniju. Podaci Europske komisije od 14. rujna pokazuju da je prosječna cijena benzina u EU iznosila 2,063 eura po litri, dok je za litru dizela u prosjeku trebalo izdvojiti 2,159 eura. Riječ je o najvišim vrijednostima otkako Europska komisija 2005. godine vodi tu evidenciju.
Francuska je među članicama EU s najvišim cijenama goriva, no prema tadašnjim podacima još su skuplje bile Njemačka, Nizozemska, Danska i Finska.
Jedan od ključnih razloga snažnog rasta cijena posljednjih mjeseci jest rat na Bliskom istoku. Cijene na globalnom tržištu rastu od veljače, kada su SAD i Izrael započeli sukob s Iranom. Dodatni pritisak na tržište izazvali su obnovljeni sukobi u Jemenu i napadi na energetsku infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji.
Cijena sirove nafte Brent i dalje se drži iznad 100 dolara po barelu. Posljednjih dana zabilježen je blagi pad, ali tek nakon što je tijekom rujna cijena porasla za oko 20 posto.
Na konačne cijene goriva ne utječe samo cijena sirove nafte. Važan čimbenik predstavljaju i visoke rafinerijske marže u Europi, odnosno razlika između cijene sirove nafte i veleprodajne vrijednosti naftnih derivata. Dok se procjenjuje da su marže za benzin vjerojatno već dosegnule najvišu razinu, kod dizela se očekuje njihov daljnji rast.
Novi udar na džepove vozača istodobno povećava strah od društvenih napetosti. Francuske vlasti posebno zabrinjava mogućnost ponavljanja prosvjeda "žutih prsluka" iz 2018. godine, koji su izbili upravo zbog cijena goriva.
Stručnjaci Europske središnje banke (ESB) za Euronews su naveli da bi pritisak na cijene dizela mogao potrajati još neko vrijeme.
"Na temelju terminskih ugovora za dizel od 16. rujna, očekujemo da će marže za dizel dosegnuti vrhunac u listopadu. Kod benzina su marže svoj vrhunac već dosegle u kolovozu", naveli su.
Istaknuli su i da će za stabilizaciju cijena biti ključno okončanje sukoba na Bliskom istoku te normalizacija energetskih tokova i procesa rafiniranja.
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