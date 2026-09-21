Kako Hrvati koriste AI? Kopal: Čak 67 posto ljudi traži medicinske savjete

"Zanimalo nas je zašto ljudi ne koriste AI. Od onih koji koriste je zanimljivo vidjeti za koju namjenu koristimo AI. Prve dvije godine ono što nas je brinulo, što je raslo s trećeg na drugo mjesto, bilo je 'idem si malo popričati s ChatGPT-em'. To nas je u svjetlu nezgodnih trendova u svijetu brinulo što će se dogoditi 2025. Prošle godine je taj trend pao, na prvo mjesto je izbilo informiranje, pa onda prevođenje", kaže Kopal.