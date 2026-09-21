Balen opovrgnuo tvrdnju stručnjaka o otpadu: "Bio je savjetnik SDP-ova ministra"

"Mi imamo i druge točke ilegalnog otpada koje je Vlada RH uvrstila u Plan gospodarenja otpadom, tu je i Poznanovec i Samobor, tu je i pitanje Pazina. Danas je sjednica u Pazinu, tu je po procjenama gotovo 13.000 tona ilegalnog otpada u balama reciklirane plastike, guma, tekstilnog otpada", rekao je Balen te upitao gdje će se to zbrinuti?