Šef Fonda za zaštitu okoliša
Balen opovrgnuo tvrdnju stručnjaka o otpadu: "Bio je savjetnik SDP-ova ministra"
Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen rekao je u ponedjeljak da su za otpad iz "big-bag" vreća u Gospiću dvije analize pokazale da nema opasna svojstva, opovrgavajući tvrdnje stručnjaka Renata Šarca, a koji je, napominje, bio savjetnik SDP-ova ministra zaštite okoliša.
Stručnjak za tehnologije obrade otpada i industrijsku zaštitu okoliša Renato Šarc rekao je u razgovoru za Hinu kako analize oko 650 tona neopasnog otpada uskladištenog u "big-bag" vrećama u Gospiću pokazuju značajna odstupanja pojedinih parametara i ograničenja za njegovu oporabu kao goriva u cementnoj industriji.
„Otpad iz tzv. "big-bag" vreća za sada je dva puta analiziran i analize su pokazale da nema opasna svojstva, a isto tako prije početka termičke obrade i same cementare, kao dio svojih standardnih procedura, provode dodatne analize čiji se rezultati uskoro očekuju", poručio je Balen, referirajući se na tvrdnje stručnjaka Šarca.
Balen ističe kako u Fondu akceptiraju mišljenja stručnjaka, ali i dodaje kako je činjenica da je Šarc bio savjetnik bivšeg SDP-ova ministra Mihaela Zmajlovića.
Činjenica je, napominje, i da su neki drugi stručnjaci i njegove kolege, s kojima inače zajedno nastupa na konferencijama, poput profesora Tomislava Lukića i Danka Fundurulja, koji je poznati stručnjak za područje gospodarenje otpadom, dali druga mišljenja koja govore upravo u prilog termičke oporabe ovakvog otpada, pa i otpada iz Gospića.
"Ovo su redovni procesi, cementare će i za otpad iz Gospića napraviti dodatne analize, a ako otpad zadovoljava sve propisane parametre ne vidimo tu stručnu osnovu da bilo tko unaprijed tvrdi da ga se ne smije termički obraditi", poručio je Balen.
Direktor Fonda naglašava i kako se ovdje ne radi o nekontroliranom spaljivanju otpada u dvije cementare, nego o "strogo kontroliranom industrijskom procesu za koje cementare imaju potrebne dozvole i dapače dugogodišnje iskustvo".
Poznato je, ističe Balen, "da se ti procesi odvijaju na vrlo visokim temperaturama i emisije se kontinuirano nadziru".
Kaže da se radi oko 300 do 350 tona po svakoj cementari (Holcim i NEXE), što je otprilike 0,5 posto njihove godišnje proizvodnje.
"Brojke pokazuju jasne činjenice", poručuje Balen.
Istaknuo je i da te cementare redovno u svojim procesima uzimaju i gorivi dio otpada iz naših centara za gospodarenje otpadom (CGO), uključujući i CGO Kaštijun.
"Cementara Holcim u svojim poslovnim procesima obrađuje i dio takvoga goriva iz otpada", kaže Balen.
Naglasio je i da su cementare još prije 20-ak godina, u vrijeme europske krize s bolesti kravljeg ludila termički oporabljivale i određenu količinu mesnog koštanog brašna sa zaliha. Cementare u kontroliranim uvjetima i pri visokim temperaturama uz odgovarajuće dozvole već desetljećima koriste određene vrste otpada u svrhu energetske oporabe.
"To sve govori u prilog ovim činjenicama da se sve radi na stručnim osnovama, da ovo nije nekakav eksperiment sa zbrinjavanjem otpada iz Gospića", zaključio je Balen.
Poručio je da u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost razumiju zabrinutost javnosti ali da trebaju komunicirati generalno, jer ovo nije samo pitanje otpada iz Gospića.
"Mi imamo i druge točke ilegalnog otpada koje je Vlada RH uvrstila u Plan gospodarenja otpadom, tu je i Poznanovec i Samobor, tu je i pitanje Pazina. Danas je sjednica u Pazinu, tu je po procjenama gotovo 13.000 tona ilegalnog otpada u balama reciklirane plastike, guma, tekstilnog otpada", rekao je Balen te upitao gdje će se to zbrinuti?
"Hrvatska Vlada je osigurala sredstva, Fond je napravio Plan sanacije i mi ćemo to sanirati. Dio tog otpada sigurno je prikladan i za cementare. Tako da svi trebaju sagledati širu sliku, a ne pojedinačna pitanja niti neku politizaciju. Bitna nam je javnost, zabrinutost građana je jasna i zato treba na temelju činjenica argumentirano komunicirati", poručio je direktor Fonda Balen u razgovoru za Hinu.
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