Europska središnja banka
ESB otkrio kada potrošači u eurozoni mogu očekivati još skuplji plin
Više veleprodajne cijene plina prelit će se u većini zemalja eurozone na krajnje potrošače za najviše tri mjeseca, utvrdila je Europska središnja banka u Gospodarskom biltenu, istaknuvši da je proces znatno ubrzao zbog liberalizacije tržišta.
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Veleprodajne cijene prirodnog plina više su za preko 140 posto nego lani jer je rat ograničio opskrbu, a Europa ubrzanim tempom puni ispražnjene zalihe pred početak sezone grijanja.
Tokom ljeta zamašnjak cijenama bile su i ekstremne vremenske prilike, navodi se u ECB-ovu izvješću.
Europa je od 2022. ubrzala tempo liberalizacije tržišta plina i struje, napominju u ECB-u, dodajući da se novi ugovori obično sklapaju na kraće vremensko razdoblje i predviđaju fleksibilnije cijene.
U takvim uvjetima i maloprodajne cijene plina brže reagiraju, utvrdili su u ECB-u.
U gotovo 60 posto zemalja eurozone promjene veleprodajnih cijena plina prelit će se na maloprodajne cijene u roku od jednog do tri mjeseca, pokazalo je istraživanje središnjih banaka eurozone. Još u 2022. godini njihov udio bio je nešto manji od 50 posto.
Kod otprilike desetine zemalja poskupljenje će se preliti u roku od četiri do šest mjeseci, a kod trećine u roku od sedam do 12 mjeseci, navodi se u izvješću.
"Valja istaknuti da se udio zemalja u kojima se cijene sporo prelijevaju na krajnje potrošače, roku od 13 do 24 mjeseca, smanjio s oko 40 posto u 2022. na oko pet posto", dodali su iz ECB-a.
Cijene električne energije danas pak blaže pak reagiraju na promjene cijena plina zbog veće proizvodnje iz obnovljivih izvora, zaključio je ECB.
Proces prelijevanja poskupljenja struje s veleprodajnih tržišta na krajnje potrošače obuhvaća pak šire razdoblje, od manje od mjesec dana pa do dvije godine, otprilike kao i 2022. godine.
„Ta kretanja upućuju na zaključak da bi se promjene veleprodajnih cijena plina mogle nešto brže preliti na rast cijena plina mjeren harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) nego do sada, dok je dinamika prelijevanja rasta cijena struje mjerenog HICP-om manjeg intenziteta ”, priopćio je ECB.
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