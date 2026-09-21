politički obračun u vukovaru
Pavliček teško optužuje Penavu i DP: "Kupovali su glasove, nek' me tuži ako to nije istina"
Novi sukob na političkoj sceni počeo je prozivkom iz Domovinskog pokreta na račun vukovarskog gradonačelnik Marijana Pavličeka. Iz DP-a poručuju da Pavliček vlada uz pomoć SDSS-a, a u Novom danu kod Nine Kljenak on sada odgovara na optužbe.
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