Pavliček teško optužuje Penavu i DP: "Kupovali su glasove, nek' me tuži ako to nije istina"

Novi sukob na političkoj sceni počeo je prozivkom iz Domovinskog pokreta na račun vukovarskog gradonačelnik Marijana Pavličeka. Iz DP-a poručuju da Pavliček vlada uz pomoć SDSS-a, a u Novom danu kod Nine Kljenak on sada odgovara na optužbe.

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