Umirovljenici idu u prosvjed, ali imaju problem: "Jeste li spremni donirati makar 1 euro"

"Jeste li spremni uključiti se i sudjelovati u organizaciji prosvjeda u svojoj sredini? Možete li, ili jeste li spremni donirati makar simboličnih jedan euro kako bismo mogli pokriti troškove i time simbolično pokazati da nas nitko ne može kupiti? Za uspješnu organizaciju prosvjeda istovremeno u svim županijskim centrima dovoljno je da smo svaki deseti umirovljenik donira doslovno samo po jedan euro, kao i da se u svakoj županiji prijavi od pet do deset osoba koje su spremne povući na terenu, uz pomoć BUZ-a, naravno i umirovljeničkih udruga i drugih umirovljeničkih stranaka koje se budu željele priključiti, ovom sada već javnom i otvorenom pozivu – inicijativi, rekli su iz BUZ-a i pozvali sve koji se žele uključiti da se jave na [email protected] ili porukom putem Messengera.