Umirovljenici idu u prosvjed, ali imaju problem: "Jeste li spremni donirati makar 1 euro"

Blok umirovljenici zajedno održao je već nekoliko prosvjeda protiv siromaštva umirovljenika, a sada kako bi organizirali novi traže novčanu pomoć umirovljenika u svim krajevima Hrvatske. BUZ je umirovljenicima poručio da doniraju barem jedan euro kako bi se pokrili troškovi prosvjeda u svakoj županiji te da se od pet do deset umirovljenika javi za izaći na teren. Pitanje je koliko umirovljenika će s malim mirovinama moći odvojiti za prosvjed, a sve koji to žele, pozvali su da im se jave.
Prvi veliki prosvjed umirovljenika protiv siromaštva na Trgu bana Jelačića održan je u organizaciji Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) 1. listopada lani. Sada planiraju novi, za što se zalaže i mnogo umirovljenika, kako su rekli, a BUZ od njih traži da doniraju novac kako bi sve uspjelo. Pitanje je koliko umirovljenika će s malim mirovinama moći i htjeti odvojiti za prosvjed, piše Mirovina.hr.
"Hoćemo li još jednom pokazati snagu zajedništva?"
Glavni zahtjev prvog velikog prosvjeda prije godinu dana bio je da prosječna mirovina bude 60 posto prosječne plaće, a sada su umirovljenici najviše razočarani iznosom godišnjeg dodatka i mnogi od njih misle da je zbog svega potreban novi prosvjed. BUZ smatra da se s iznosom godišnjeg dodatka od šest eura po godini staža, koji će se umirovljenicima isplatiti pred Božić, izigrava obećanje o takozvanoj 13. mirovini. Za većinu umirovljenika to će značiti par desetaka eura, i još jedno poniženje, kako su istaknuli iz BUZ-a.
"Umirovljenici, hoćemo li još jednom pokazati snagu zajedništva? Jesmo li spremni na malu ‘pokaznu vježbu’ da se u jednom od narednih dana kao najavu mogućeg prosvjeda okupimo ispred Piletićeva ministarstva i predamo mu naše zahtjeve? Sve više umirovljenika u doslovno svakoj prilici jasno poručuje: ‘Dosta je!’. Rastuće siromaštvo, ponižavanje i ignoriranje naših problema više se ne mogu niti smiju trpjeti. Pitamo vas (BUZ), je li vrijeme da se glas umirovljenika ponovno čuje na trgovima, ali slijedeći puta u svim županijskom središtima istovremeno", poručili su.
Objasnili su kako je prošle godine BUZ okupio tisuće ljudi na Trgu bana Jelačića u Zagrebu i da sada mnogi koji prate rad BUZ-a na društvenim mrežama u svojim komentarima traže da se prosvjed ponovi, još veći, jači i istovremeno diljem zemlje. Iz BUZ-a se slažu, ali upozorili su umirovljenike da BUZ iz državnog proračuna ne prima ni jedan jedini cent, zato u organiziranju prosvjeda traže novčanu pomoć umirovljenika iz cijele zemlje.
"Jeste li spremni uključiti se i sudjelovati u organizaciji prosvjeda u svojoj sredini? Možete li, ili jeste li spremni donirati makar simboličnih jedan euro kako bismo mogli pokriti troškove i time simbolično pokazati da nas nitko ne može kupiti? Za uspješnu organizaciju prosvjeda istovremeno u svim županijskim centrima dovoljno je da smo svaki deseti umirovljenik donira doslovno samo po jedan euro, kao i da se u svakoj županiji prijavi od pet do deset osoba koje su spremne povući na terenu, uz pomoć BUZ-a, naravno i umirovljeničkih udruga i drugih umirovljeničkih stranaka koje se budu željele priključiti, ovom sada već javnom i otvorenom pozivu – inicijativi, rekli su iz BUZ-a i pozvali sve koji se žele uključiti da se jave na [email protected] ili porukom putem Messengera.
