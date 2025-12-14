Od 1. siječnja šok za vozače: Ova zemlja uvodi rekordne kazne

Bivši ministar unutarnjih poslova, a sadašnji ministar vanjskih poslova David van Weel u dopisu parlamentu izjavio je da bi smanjenje kazni poslalo „pogrešan signal sudionicima u prometu“. Također je naglasio da se država ne može odreći tih prihoda. U listopadu 2025. parlament je doduše prihvatio prijedlog kojim se ubuduće isključuje automatsko vezivanje kazni uz inflaciju, no ta se promjena još ne primjenjuje na povećanja koja stupaju na snagu 2026. godine.