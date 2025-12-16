Stanari bi trebali isključivati kuhinjske uređaje koji ne moraju biti stalno uključeni. Kuhalo za vodu, toster i aparat za kavu ne trebaju trajnu vezu sa strujom. Neki automatski aparati za kavu troše i kada su isključeni – zbog osvijetljenog zaslona. Tko ujutro izlazi iz kuće, može te uređaje bez ikakvog rizika isključiti iz struje.