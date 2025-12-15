Planirate prodati automobil? Bez ovoga od 2026. možda nećete moći – dolaze stroži propisi

Od 2026. prodaja rabljenih automobila u EU-u postat će znatno složenija. Nova uredba donosi stroža pravila koja bi posebno mogla pogoditi privatne prodavatelje i manje trgovce.
Nova pravila stupaju na snagu 2026. godine, a cilj im je učiniti automobilsko tržište održivijim. Nova EU uredba o otpadnim vozilima predviđa da se prilikom prodaje rabljenog automobila mora dokazati da se vozilo ne smatra otpadnim vozilom (End-of-Life Vehicle – ELV), piše elektroauto-news.net.
Predviđena dva načina dokazivanja
Taj se dokaz može pribaviti na dva načina. Prvi je obavljanje tehničkog pregleda (TÜV), pri čemu se dobiva važeća potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila. Druga mogućnost je procjena stanja vozila od strane neovisnog sudskog vještaka za motorna vozila.
Bez jednog od tih dokumenata od 2026. više neće biti moguće prepisati vozilo, odjaviti ga ili izvesti u inozemstvo. Pravilo se odnosi na prodaju putem digitalnih platformi ili preko ovlaštenih trgovaca, dok su privatne prodaje zasad izuzete od te obveze.
Cilj nove uredbe
Europska unija ovom uredbom želi uspostaviti kružnu ekonomiju vozila. Vrijedne sirovine poput litija, nikla i kobalta trebale bi se učinkovitije reciklirati kako bi se smanjila ovisnost o ograničenim resursima. Uredba je usklađena s EU uredbom o baterijama, koja od 2027. uvodi obvezne kvote recikliranja kritičnih sirovina.
Dio nove regulative je i tzv. Digitalni putovnica kružnosti vozila (Digital Circularity Vehicle Pass – CVP), koja će omogućiti praćenje podrijetla i uporabe materijala u vozilu. Cilj je osigurati da vrijedne sirovine na kraju životnog vijeka vozila završe u ovlaštenim centrima za zbrinjavanje, prenosi Fenix Magazin.
Kritike nove regulative
Planirane promjene nailaze na snažan otpor. Bavarski ministar prometa Christian Bernreiter kritizira obvezu dokazivanja kao nepotrebnu i birokratsku:
"Nova pravila donose dodatne troškove građanima i institucijama, bez stvarne dodane vrijednosti."
ADAC također smatra da bi privatni vlasnici trebali zadržati pravo samostalno odlučivati o sudbini svog vozila.
Savez njemačkih osiguravatelja (GDV) upozorava da bi osiguravajuća društva ubuduće trebala sudjelovati u procjeni otpadnih vozila, što smatraju neprikladnim jer to nije dio njihove osnovne djelatnosti i dodatno bi zakompliciralo procese.
Provedba izaziva nezadovoljstvo
Nova EU uredba nesumnjivo ima dobru namjeru – održiva kružna ekonomija nužna je zbog ograničenih resursa. No način provedbe izaziva nezadovoljstvo i mogao bi značajno promijeniti tržište rabljenih automobila. Za potrošače to znači više administracije i veće troškove, što bi mnoge moglo odvratiti od prodaje vozila.
Ako planirate prodati automobil, već sada biste se trebali pripremiti na nova pravila. Važeći tehnički pregled ili procjena sudskog vještaka uskoro bi mogli postati neizbježni.
