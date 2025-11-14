AUTOMOBILIONA
Testirali smo idealno taksi vozilo i isprobali električni kombi na radnom zadatku
U novoj epizodi Automobilione testirali smo MG5, Ford E-Transit Custom i Nissan Leaf.
MG5 je automobil koji se reklamirao kao prvi električni karavan na svijetu, a mi smo pred njega odlučili staviti najtežu sudbinu koja može zadesiti jedan automobil - da bude taksi vozilo.
Ništa manje teži zadatak nije imao naš električni kombi Ford E-Transit Custom koji smo iskoristili za selidbu, i to na međugradskoj relaciji.
Bili smo i u Varaždinu gdje je održana radionica za sigurnost u prometu za najmlađe, odnosno za školarce.
Otkrili smo i zašto je hibrid stepenica koju će mnogi proći na putu do elektrifikacije.
Donosimo i priču o novom kineskom premium brendu koji je stigao u Hrvatsku zanimljivog imena - Zeekr.
Za kraj, odlazimo u Kopenhagen gdje smo testirali pionira elektrifikacije - Nissan Leaf.
Automobilionu gledajte u petak 14. studenog u 20:00 sati na N1 televiziji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
