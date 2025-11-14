Oglas

AUTOMOBILIONA

Testirali smo idealno taksi vozilo i isprobali električni kombi na radnom zadatku

author
Automobiliona
|
14. stu. 2025. 09:04
Automobiliona
Automobiliona

U novoj epizodi Automobilione testirali smo MG5, Ford E-Transit Custom i Nissan Leaf.

Oglas

MG5 je automobil koji se reklamirao kao prvi električni karavan na svijetu, a mi smo pred njega odlučili staviti najtežu sudbinu koja može zadesiti jedan automobil - da bude taksi vozilo.

Ništa manje teži zadatak nije imao naš električni kombi Ford E-Transit Custom koji smo iskoristili za selidbu, i to na međugradskoj relaciji.

Bili smo i u Varaždinu gdje je održana radionica za sigurnost u prometu za najmlađe, odnosno za školarce.

Otkrili smo i zašto je hibrid stepenica koju će mnogi proći na putu do elektrifikacije.

Donosimo i priču o novom kineskom premium brendu koji je stigao u Hrvatsku zanimljivog imena - Zeekr.

Za kraj, odlazimo u Kopenhagen gdje smo testirali pionira elektrifikacije - Nissan Leaf.

Automobilionu gledajte u petak 14. studenog u 20:00 sati na N1 televiziji.

Teme
automobiliona

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ