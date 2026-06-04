Brnabić: Nagovaram Vučića da ne ide u Crnu Goru, ali on ni da čuje

"Trenutačno sam na večeri s Vučićem i Costom, ali više sam na telefonu nego za stolom jer sam ozbiljno zabrinuta. Pokušala sam razgovarati s Vučićem, ali predsjednik ne želi ni čuti da odustane od puta u Crnu Goru. Uvijek stoji iza svoje riječi i obećanja, a to mu je važno i zbog našeg naroda i zbog europskih partnera. Ne postoji nikakva šansa da ga uvjerim da ne putuje", rekla je Brnabić za televiziju Informer.