VEČERA S COSTOM
Brnabić: Nagovaram Vučića da ne ide u Crnu Goru, ali on ni da čuje
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u srijedu navečer da je pokušala uvjeriti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da odustane od puta u Tivat na Samit EU – Zapadni Balkan, no da on o tome ne želi ni razgovarati.
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"Trenutačno sam na večeri s Vučićem i Costom, ali više sam na telefonu nego za stolom jer sam ozbiljno zabrinuta. Pokušala sam razgovarati s Vučićem, ali predsjednik ne želi ni čuti da odustane od puta u Crnu Goru. Uvijek stoji iza svoje riječi i obećanja, a to mu je važno i zbog našeg naroda i zbog europskih partnera. Ne postoji nikakva šansa da ga uvjerim da ne putuje", rekla je Brnabić za televiziju Informer.
"Nitko ovdje nije naivan niti lud"
Dodala je kako smatra da postoje ozbiljni sigurnosni razlozi za zabrinutost.
"Nitko ovdje nije naivan niti lud da ne vidi da se nešto događa i upravo me to ozbiljno zabrinjava. Kao predsjednica Skupštine imam ustavnu obvezu da se ovim pitanjem vrlo ozbiljno bavim. Posebno mi je nevjerojatno da imamo ljude u Srbiji, poput Borka Stefanovića, Pavla Grbovića i drugih predstavnika bivše vlasti, kao i studentskih blokada, koji su se ovome radovali i odmah iskoristili priliku za napad na Srbiju i predsjednika Vučića", rekla je Brnabić, javlja N1 Srbija.
Prema njezinim riječima, sve okolnosti upućuju na to da putovanje u Crnu Goru nije sigurno.
"To je sve nešto što sugerira da nije sigurno da predsjednik putuje u Crnu Goru. Nažalost, on ne želi čuti za odustajanje i vjerujem da će ipak putovati zbog osjećaja odgovornosti prema Srbiji", dodala je.
"Bolje mu je da ide u Gazu nego da dolazi ovdje"
Brnabić je kazala i da je zbog cijele situacije održana izvanredna sjednica Izvršnog odbora Srpske napredne stranke, na kojoj su stranački dužnosnici pokušali nagovoriti Vučića da ne putuje u četvrtak, nego da u Tivat dođe tek u petak, bez noćenja u Crnoj Gori te da sudjeluje samo na konferenciji.
"Večeras sam se tri puta čula s Milanom Kneževićem, koji mi je doslovno rekao: 'Bolje mu je da ide u Gazu nego da dolazi ovdje'. Također, javnost treba znati da predsjednik Vučić putuje s minimalnim osiguranjem. Mislim da s njim neće moći putovati više od sedam pripadnika njegova osiguranja", rekla je Brnabić za Informer.
Prije nje, Vučića su od odlaska u Tivat pokušali odgovoriti i glavni urednik tabloida Informer Dragan Vučićević te Sigurnosno-informativna agencija (BIA).
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