Gdje u Europi zarađujete najviše nakon oporezivanja, i kako stoji Hrvatska?

Godišnja neto zarada, koja odražava ono što ljudi zapravo ponesu kući nakon oporezivanja, za samca bez djece kreće se od 12.967 eura u Mađarskoj do 54.260 eura u Luksemburgu. Ljestvica koju je objavio Eurostat otkriva ogroman jaz među zemljama. Iako se on smanjuje kad se prilagodi kupovnoj moći, i dalje ostaje značajan.