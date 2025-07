U ovoj zemlji neće vam dozvoliti da prijeđete granicu ako vam rezervoar nije barem tri četvrtine pun, a razlog zapravo ima smisla

Da bi netko u Singapuru uopće mogao posjedovati automobil, mora najprije platiti tzv. COE (Certificate of Entitlement) – pravo na vlasništvo vozila koje košta oko 70 000 eura. Uz to dolazi i dodatna registracijska taksa (ARF) koja se računa prema vrijednosti vozila i može doseći i do 320 posto njegove vrijednosti.