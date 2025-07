Trebate li isključivati klimu prije gašenja auta? Evo što kaže HAK-ov stručnjak

"Današnja vozila imaju senzor na klemi akumulatora koji prati napunjenost baterije i ciljano prazni bateriju do 80% napunjenosti kako bi mogao regenerativno kočenje pospremati u bateriju. Dakle, nove tehnologije baterija to više ne zahtijevaju. Gašenjem klime isključe se ventilatori na hladnjaku klime i spusti se potrošnja električne energije te se tako stvori više prostora za punjenje akumulatora, ali danas to uglavnom nije potrebno kod vozila koja su opremljena s start-stop sustavom", rekao je.